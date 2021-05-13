2000 год: начало динамичного экономического подъёма

На пороге 30-летия независимости Казахстана мы оглядываемся назад, чтобы смело идти вперёд, в будущее, и знать, что необходимо для достижения общей цели – процветания и благосостояния народа Казахстана.

В летописи независимости Казахстана 2000 год можно по праву назвать началом экономического подъёма. Благодаря упорной и целенаправленной работе руководства страны по созданию новой системы госуправления, по привлечению инвестиций в перспективные отрасли экономики, по сохранению мира и согласия в обществе именно к этому времени в стране была сформирована основа для экономического роста и дальнейших реформ.

РОСТ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Первые годы независимости стали суровым испытанием для народа Казахстана и в целом для молодого государства. За это время возникало немало споров о правильности избранного государством пути развития. Но, подводя итоги первого этапа экономических реформ, можно констатировать, что к 2000 году Казахстан подошёл со сформированной рыночной экономической структурой и финансовой системой. В стране прекратилось сокращение производства товаров и услуг. Казахстан вышел из кризиса и вступил в фазу развития.

Ключевым достижением стало создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение стабильности в обществе. ВВП Казахстана в 2000 году в реальном выражении вырос на 9,8 процента, а ВВП на душу населения с 1993 года увеличился почти вдвое – с 696,2 до 1 229 долларов США. Уровень инфляции в 2000 году снизился до 9,8 процента. Для сравнения: в 1991 году рост ВВП Казахстана составлял 11 процентов в год, гиперинфляция в этом году составила 3 000 процентов. Промышленность в первые годы независимости даже не стагнировала, а падала в пропасть – спад производства достиг в 1994 году 28 процентов. Но благодаря мудрым и выверенным решениям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева начиная с 2000 года экономика Казахстана начала расти и крепнуть.

Конечно же, на этом этапе значительный подъём казахстанской экономики произошёл за счёт расширения производственных мощностей в нефтяном секторе и роста мировых цен на нефть. В 2000-м Нурсултан Назарбаев в торжественной обстановке открыл Кашаган – одно из крупнейших месторождений в мире со времён обнаружения нефтегазоносного Prudhoe Bay на Аляске в 1968 году.

В то же время действия Правительства и Национального банка РК обеспечили поддержание на приемлемо низком уровне инфляции и валютного курса. Инфляцию за год удалось снизить практически в два раза, до уровня, как уже отмечалось, 9,8 процента на конец года против 17,8 процента в 1999 году.

В 2000 году произошёл ещё один важный исторический момент: в мае Казахстан досрочно погасил свои обязательства по кредитным линиям МВФ. Тем самым страна продемонстрировала международным экономическим организациям, финансовым институтам, а также иностранным кредиторам способность обслуживать кредиты. Казахстан стал единственной в СНГ и Восточной Европе страной, досрочно закрывшей свои обязательства перед Фондом.

В специальном заявлении МВФ по этому поводу указывал, что решение Фонда основано «на впечатляющих достижениях в области стабилизации экономики, чрезвычайно благоприятных средне- и долгосрочных прогнозах развития экономики Казахстана, а также очень низкой вероятности того, что стране в будущем потребуются кредиты Фонда».

РОЛЬ НАЦФОНДА

Принятие программы импортозамещения и увеличение госзакупки инвестиционных товаров стимулировали вложение средств в отечественную обрабатывающую промышленность. На рост инвестиций повлияло снижение ставки рефинансирования Нацбанка РК с 18 до 14 процентов. Это сыграло положительную роль в создании и развитии благоприятного делового и инвестиционного климата в стране. Объём инвестиций в основной капитал в 2000 году по сравнению с 1999 годом возрос на 29,4 процента. На фоне роста сбережений населения и увеличения вложений в производство появились тенденции снижения объёмов вывоза капитала. Наряду с этим расширилась в 1,5 раза денежная масса, и к концу 2000 года повысился уровень монетизации экономики до 15,7 процента от ВВП по сравнению с 13,6 процентами на конец 1999 года. Более чем в два раза увеличилась сумма депозитов.

Стоит отметить, что экономический рост сразу же отразился на уровне жизни населения. Так, расходы казахстанской семьи в 2000 году выросли более чем на 22 процента. Это произошло как за счёт оживления экономики и появления новых рабочих мест, так и за счёт планомерного увеличения расходов государства на социальную сферу.

В Послании народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу», озвученном в октябре 2000 года, Первый Президент РК особо подчёркивал, что страна смогла сохранить стабильность и набрать темп для экономического роста – самого высокого по уровню во всех странах СНГ – только за счёт тех реформ, что были проведены за первые девять лет независимости.

Поскольку была очевидной важнейшая роль сырьевого сектора – в первую очередь нефтегазовой отрасли – для дальнейшего развития страны, не менее важным было определение правильной стратегии в развитии нефтяной отрасли и использовании доходов от неё. Так, Указом Первого Президента в августе 2000 года был образован Национальный фонд. Цели его просты: копить средства для будущих поколений или на случай непредвиденных катастроф в мировой экономике, а также обеспечивать стабильное социально-экономическое развитие. В качестве прототипа Казахстан взял Норвежский нефтяной фонд.

В 2000 году нефть стоила 28,2 доллара за баррель. Источником денег в Нацфонде стали излишки доходов, поступающие в бюджет от крупнейших нефтяных компаний. Уже спустя шесть лет в фонде будущих поколений оказалось собрано более 12 млрд долларов. Впервые Нацфонд «распечатали» в 2012 году, направив деньги в экономику для старта «новых грандиозных проектов в сфере высокого передела сырьевых ресурсов и инфраструктуры, которая будет обслуживать этот передел».

Сегодня все казахстанцы знают, какую важную роль сыграли средства Нацфонда в преодолении экономикой последствий мирового кризиса. Ежегодно из Нацфонда в бюджет поступают деньги на реализацию программ развития. Это вселяет уверенность, что и в будущем Казахстан успешно выдержит любые потрясения, успешно выполнит масштабные планы развития промышленности и сельского хозяйства, обеспечив тем самым достойную жизнь следующим поколениям.

«Создав Нацфонд, мы проводили целенаправленную политику сбережений. Вы хорошо помните, сколько было сломано копий – надо ли создавать этот фонд или раздать его всем понемножку. Создав этот фонд в хорошие времена, мы поступили правильно. Так должны поступать государства, которые думают о своём завтрашнем дне», – отмечал Елбасы.

ПО ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ

В 2000 году продолжилась работа по совершенствованию законодательства, в первую очередь в сферах госуправления и экономики. Происходили процессы реформирования практически всех государственных и общественных институтов. По новому Закону «О госслужбе» будущие чиновники с этого года начали сдавать комплексное тестирование. После того как образовательные услуги были переданы в конкурентную среду, выяснилось, что нельзя обойтись без эффективного госконтроля над работой учреждений образования, ставших частными предприятиями. В январе Минобразования приостановило действие лицензий ряда высших учебных заведений, среди которых было даже одно государственное.

Успешно развивались отношения Казахстана с международным сообществом. Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой провести форум мировых и традиционных религий. Съезд прошёл уже через три года в новой столице.

К слову, этот период ещё запомнился обширным освоением Левобережья Астаны (ныне Нур-Султан), где началось строительство нового административного центра. А ещё в этот год молодая столица заявила о себе как о важнейшем звене интеграции на постсоветском пространстве. В течение года состоялся ряд важных визитов на высшем уровне в Казахстан, в том числе и Президента Российской Федерации.

В этот период многие развитые государства и авторитетные международные организации начали сотрудничество с Казахстаном. Например, на реконструкцию автодороги Астана – Караганда был привлечён льготный кредит Исламского банка развития, а Кувейтский фонд арабского экономического развития предоставил долгосрочный льготный кредит на улучшение водоснабжения Аральска.

В стране шли политические дискуссии, активно развивался гражданский сектор. Подъём экономики создал условия для увеличения объёмов строительства. Состоялось официальное открытие «Жилстройсбербанка Казахстана» (ныне «Отбасы банк»), который в настоящее время активно участвует в развитии жилищного строительства, а также в обеспечении казахстанцев доступным жильём.

С того времени ежегодно начали проводить крупные строительные выставки. Впервые прошёл съезд Союза архитекторов Казахстана.

Также по инициативе Казахстана состоялась встреча министров обороны пяти государств Шанхайской пятёрки, во время которой руководители военных ведомств обсудили характер выполнения Шанхайского и Московского соглашений, а также ситуацию в регионе.

В Астане состоялась презентация карачаганакского проекта по итогам двухлетней деятельности нефтяных компаний в рамках окончательного соглашения о разделе продукции на этом месторождении.

СОЗДАНИЕ ЕВРАЗЭС

На саммите президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в Минске, который состоялся в мае 2000 года, были намечены ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. В октябре в Астане главы государств-участников Таможенного союза подписали Заявление и Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества – ЕврАзЭС. Его создание стало важнейшим шагом на пути к формированию единого экономического пространства СНГ.

Инициатором евразийской интеграции выступил Первый Президент РК. Впервые Елбасы представил эту идею в 1994 году в стенах МГУ им. Ломоносова. Впоследствии это выступление вошло в книгу «Стратегия Независимости». Нурсултан Назарбаев аргументирует, чем была вызвана такая инициатива. По словам Первого Президента РК, уже на тот момент опыт функционирования СНГ показал необходимость перехода на новый уровень интеграции, который «будет гарантировать соблюдение совместно принятых обязательств всеми государствами-участниками».

«Логика истории такова, что интеграция в мировое сообщество возможна лишь совместными усилиями всех стран Содружества, использующих сформированный десятилетиями мощный интеграционный потенциал», – отмечал Нурсултан Назарбаев, указывая, что это будет «союз равноправных независимых государств, направленный на реализацию национально-государственных интересов каждой страны-участницы и имеющегося совокупного интеграционного процесса».

Интеграционные процессы начали набирать обороты во второй половине 2000 года. За счёт резкого скачка цен на нефть Казахстан и Россия получили ресурсы для экономического развития. Взрывными темпами начали расти взаимная торговля, объём взаимных инвестиций и трудовая миграция – составляющие так называемой интеграции снизу. Через несколько трансмиссионных каналов – торговый, инвестиционный, кредитный, денежные переводы трудовых мигрантов – растущее благосостояние положительно сказывалось на экономиках соседних государств.

В 2019 году, принимая участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, Первый Президент РК констатировал, что сегодня ЕАЭС служит жизненно важным торгово-экономическим объединением для огромного количества людей на всей Земле.

«Мы создали уникальный экономический союз, объединив потенциалы пяти стран. Наши бизнес-сообщества активно работают друг с другом, используя возможности ЕАЭС. Только в Казахстане количество совместных предприятий со странами Союза увеличилось до 11 тысяч», – сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Возвращаясь к Посланию 2000 года, отметим, что Елбасы в нём продолжает использовать модель расстановки приоритетов. Тем более что это период, когда подходит к своему логическому завершению первое десятилетие независимости и, как уже говорилось, Первый Президент РК акцентирует, что только за счёт проведённых реформ удалось сохранить стабильность и набрать темп для нового экономического рывка.

«Все наши экономические и политические планы останутся для истории и потомков просто кругами на воде, если мы, наше поколение, не сможем решить стратегическую задачу – обеспечить национальную безопасность граждан, общества и государства, одним из правовых истоков которого стала принятая в такой же осенний день десять лет назад Декларация о государственном суверенитете нашей страны», – сказал Нурсултан Назарбаев в Послании.

В 2000 году впервые началось реальное увеличение финансирования армии.

«Мы начали формирование военных округов на территории Казахстана. Начата подготовка новых спецподразделений для современных локальных войн. Мы существенно укрепили границу. Буквально в течение года созданы новые погранотряды на тех направлениях, которые никогда не были под действенным пограничным контролем. Аналогичная работа проведена по линии таможни. За этот год намного жёстче стал миграционный контроль. Наши спецслужбы провели эффективные мероприятия по профилактике и пресечению деятельности экстремистских групп на территории Казахстана», – подводил итоги Нурсултан Назарбаев.

Для развития и укрепления Вооружённых Сил перед Правительством была поставлена задача не менее одного процента валового внутреннего продукта в год выделять на нужды Минобороны, сформировать современную систему территориальной обороны и восстановить полноценную систему мобилизационной подготовки.

Многое было сделано для укрепления независимости судебной системы. Был подписан Указ «О мерах по усилению независимости судебной системы РК». При Верховном Суде образован Комитет по судебному администрированию, тем самым функция обеспечения деятельности судов была передана из ведения Минюста высшему судебному органу страны. Дальнейшим шагом в обеспечении автономности судебной системы стало принятие нового конституционного закона, определяющего правовое положение судов и судей в РК.

Одним их ключевых моментов становится повышение зарплат и пенсий на 30–40 процентов. Это войдёт в традицию и в последующих Посланиях, где будут регулярно подниматься вопросы увеличения различных выплат. Также в Послании Первого Президента РК говорилось о борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Правительству было поручено разработать и внедрить в каждой области программы борьбы – в каждом регионе страны создать или укрепить существующие наркодиспансеры и центры медико-социальной реабилитации.

Помимо этого, по поручению Нурсултана Назарбаева в 2000 году была разработана Стратегия экономической безопасности государства, которая прошла обсуждение на Совете безопасности РК. В ней содержались четыре основных элемента экономической безопасности – структурный, технологический, институциональный и финансовый. На основе этой Стратегии разрабатывались дальнейшие планы развития Казахстана.

«Порой приходится повторять очевидное, но истина состоит в том, что Казахстан был, есть и будет самым стабильным и безопасным государством в регионе, и мы твёрдо держим руку на пульсе», – подчеркнул тогда Елбасы.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анары Муратовой