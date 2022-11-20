20 ноября 2022 года, по информации Центральной избирательной комиссии РК, голосование на большинстве участках закончилось в 20.00

В соответствии с границами часовых поясов в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 по времени столицы.

По состоянию на 22.00 времени столицы бюллетени получили 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

1. по области Абай – 80,18 процента

2. по Акмолинской области – 78,87 процента

3. по Актюбинской области – 72,81 процента

4. по Алматинской области – 72,10 процента

5. по Атырауской области – 70,87 процента

6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 процента

7. по Жамбылской области – 79,57 процента

8. по области Жетісу – 81,42 процента

9. по Карагандинской области – 78,39 процента

10. по Костанайской области – 79,28 процента

11. по Кызылординской области – 81,07 процента

12. по Мангистауской области – 66,99 процента

13. по Павлодарской области – 77,58 процента

14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 процента

15. по Туркестанский области – 80,37 процента

16. по области Ұлытау – 75,48 процента

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49 процента

18. по г. Астана – 48,60 процента

19. по г. Алматы – 28,72 процента

20. по г. Шымкент – 59,79 процента.