20 ноября 2022 года, по информации Центральной избирательной комиссии РК, голосование на большинстве участках закончилось в 20.00
В соответствии с границами часовых поясов в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 по времени столицы.
По состоянию на 22.00 времени столицы бюллетени получили 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе в разрезе регионов:
1. по области Абай – 80,18 процента
2. по Акмолинской области – 78,87 процента
3. по Актюбинской области – 72,81 процента
4. по Алматинской области – 72,10 процента
5. по Атырауской области – 70,87 процента
6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 процента
7. по Жамбылской области – 79,57 процента
8. по области Жетісу – 81,42 процента
9. по Карагандинской области – 78,39 процента
10. по Костанайской области – 79,28 процента
11. по Кызылординской области – 81,07 процента
12. по Мангистауской области – 66,99 процента
13. по Павлодарской области – 77,58 процента
14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 процента
15. по Туркестанский области – 80,37 процента
16. по области Ұлытау – 75,48 процента
17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49 процента
18. по г. Астана – 48,60 процента
19. по г. Алматы – 28,72 процента
20. по г. Шымкент – 59,79 процента.