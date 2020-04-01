2 апреля в городах Семей и Усть-Каменогорск вводятся дополнительные ограничения

Уважаемые восточноказахстанцы!

Для защиты здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции по согласованию с Государственной комиссией и по многочисленным вашим просьбам и обращениям вводятся дополнительные ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года в городах Усть-Каменогорск и Семей.

Ограничивается выезд и въезд, выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов. Вместе с тем установлен «зелёный коридор» для ввоза товаров первой необходимости.

Движение транспорта по городам в дневное время ограничивается, в ночное время прекращается, за исключением служебного. В течение недели сокращается движение общественного транспорта. Предприятия будут доставлять своих сотрудников по отдельному графику.

С 6 апреля ограничивается движение личного транспорта. По четным календарным датам будут передвигаться автомашины с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным – с нечетной цифрой в конце номера.

Также с 6 апреля передвижение населения по территории городов Усть-Каменогорск и Семей осуществляется только при наличии пропусков.

Первый тип – для сотрудников организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов, работающих граждан.

Второй тип будет выдан на каждую семью. С правом

3 раза в неделю посещать объекты торговли, аптеки, банки и медучреждения.

Зеленый пропуск – четные дни, белый – нечетные дни месяца.

Со 2 апреля останавливается деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных точек. Рестораны, кафе, столовые переходят в режим онлайн заказов и доставки.

Закрываются объекты сферы услуг – салоны красоты, массажные центры, сауны. Оказание данных услуг на дому строго запрещается.

Обращаюсь к нашим землякам старше 70 лет, инвалидам 1, 2 групп в городах Усть-Каменогорск и Семей – не выходите из домов. С 2 апреля вам будет обеспечена доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Нами разработаны четыре комплекта стоимостью от 4 до 12,5 тысячи тенге, куда входят 19 видов социально значимых продуктов питания и до 10 видов гигиенических средств. Доставка будет бесплатной один раз в неделю.

Учитывая режим ЧП, в целях социальной поддержки, мы заранее обеспечим единовременные выплаты ко Дню Победы. Ветераны войны получат по 600 тысяч тенге, награждённые труженики тыла – по 100 тысяч тенге, не награжденные труженики – в размере 42,5 тысячи тенге.

Усилены меры по охране общественного порядка. Усть-Каменогорск разбит на 200 квадратов, Семей – на 202, с привязкой к участковым пунктам полиции. Силовые структуры работают в трёхсменном режиме. Будет обеспечена бесперебойная работа коммунальных служб и связи.

Уважаемые земляки, доверяйте только официальным источникам!

Главное – наше единство, ответственность, слаженные действия помогут нам противостоять пандемии коронавируса.

Берегите себя и своих близких!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области