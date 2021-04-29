1998 год: социально-экономические преобразования

Модернизация пенсионной системы, презентация новой столицы, внесение изменений в Конституцию… Чем ещё казахстанцам запомнился 1998 год?

За семь лет независимости Республика Казахстан прошла огромный путь. Существенные преобразования произошли как внутри государства, так и за его пределами. Успешная многосторонняя дипломатия и активная внешняя политика закрепили суверенитет и образовали тесные взаимоотношения с мировым сообществом. Политические и экономические процессы внутри страны показали, в каком направлении необходимо двигаться дальше. В 1998 году в стране продолжалось реформирование экономики и системы государственного управления. Без преувеличения можно сказать, что этот год стал для страны переломным по многим направлениям.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в своём Послании народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая реформа в новом столетии» определил приоритетные направления для дальнейшего развития страны. Глава государства отметил: «Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан XXI века, опирающийся на здоровые и близкие каждому ценности. Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, основанный на новой экономике. Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, построенный на демократических принципах. Я предлагаю вам сегодня выбрать новые структуры и новые порядки, в основе которых лежит эффективность и справедливость государственного управления. Я предлагаю продолжать строить сильный и надёжный Казахстан, который будет играть заметную роль в мире. Я предлагаю такой Казахстан ради наших детей. Казахстан, в котором не будет места религиозному экстремизму. Казахстан, в котором не будет места национальному экстремизму. И, наконец, Казахстан, в котором будет открыт и навсегда отвергнут экстремизм политический».

Стоит отметить, что в Послании Главы государства были определены чёткие действия для преобразования как социально-экономической, так и политической сфер. Что касается экономики страны, то Нурсултан Назарбаев поставил тройственную задачу для её развития: необходимо преодолеть «тяжкие финансовые потрясения», становиться на «твёрдый путь развития» и «продолжить многообещающее движение в направлении независимой, открытой и свободной рыночной экономики и обеспечить, чтобы доходы здравой экономики напрямую отражались на качестве жизни людей».

Именно в 1998 году усилилась динамика реформ. Вкратце расскажем, что предпринималось в стране для улучшения экономического положения и, как следствие, благосостояния граждан. Так, принимались меры для стимуляции экспорта и оживления работы крупных предприятий, защиты национальной банковской системы. Прорабатывались новые схемы финансирования высшего образования и здравоохранения, реформировались механизмы социальной защиты и многое другое.

Первый Президент РК акцентировал внимание на улучшении благосостояния казахстанцев: поручил навести порядок в сфере энергосбережения городов и сёл, ликвидировать задолженности по заработной плате и пенсиям. Значимым стало поручение Правительству закупить один миллион тонн зерна – это стало действенной мерой поддержки аграрного сектора и защиты от перекупщиков.

Укрепляла Республика Казахстан и связи с мировым сообществом. Так, в марте было опубликовано заявление Глав государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана о дальнейшем углублении региональной интеграции. Месяцем позже Посольство Казахстана выступило с инициативой проведения в Вене симпозиума «Казахстан – процветающий экономический партнёр».

Также в течение года нашу страну с официальным визитом посетили руководители нескольких государств и международных организаций. В мае в Алматы прошёл пятый Саммит государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества.

Если говорить в общем, то молодая независимая Республика Казахстан становилась сильным государством с развивающейся экономикой и перспективным партнёром на международной арене.

СТАРТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Модернизация пенсионной системы началась ещё в 1997 году. К слову, тогда и был создан Единый национальный пенсионный фонд.

С 1 января 1998 года вступил в силу Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», который подразумевал смену солидарной пенсионной системы на накопительную. Если говорить простыми словами, то именно с того момента казахстанцы стали отчислять десять процентов от своих доходов в пенсионный фонд на индивидуальные счета. Ещё одним новшеством стало повышение пенсионного возраста с 55 и 60 лет до 58 и 63 лет для женщин и мужчин соответственно.

Много позже в своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Назарбаев напишет, что проведённая пенсионная реформа действительно работает, ведь она позволяет не только самостоятельно накопить на достойную старость, но и положительно сказывается на экономической составляющей: «Сейчас, когда я вспоминаю о проведённой реформе, я иногда просто говорю себе: «Хорошо, что мы смогли сделать это!» Наши люди могут сами накапливать деньги, обеспечивая тем самым свою нормальную старость. Теперь пенсия складывается из трёх составляющих: государство + работодатель + сам гражданин. Постепенно государство будет отходить из этих составляющих. Поэтому каждый казахстанец должен стать участником накопительного пенсионного фонда, если он хочет обеспечить себе достойную старость. И помимо этого деньги, которые накапливаются в пенсионных фондах, могут работать на экономику».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТОЛИЦЫ

6 мая ознаменовалось для всех казахстанцев значимым событием: столица Казахстана обрела новое название – Астана. В своей книге «В сердце Евразии» Нурсултан Назарбаев писал: «Над вопросом переименования столицы я думал, что называется, неустанно. Однажды ночью, точнее в два часа ночи, меня словно осенило – Астана! Столица – она и есть столица! На казахском звучит очень красиво. Броско, ярко и очень звучно. Так же звучит и на русском, и на английском. В этом названии есть какой-то оттенок решительности, твёрдости и чёткости – Астана! Словно какой-то броский и краткий лозунг, отражающий наши общие настроения и ожидания от переноса столицы».

Международная презентация Астаны состоялась 10 июня. Масштабность праздника поражала – централизованное представление, концерт казахстанских и зарубежных звёзд, народные гуляния… На мероприятие также прибыли лидеры других стран, которые посадили первые деревца на Аллее глав государств.

Нельзя не отметить, что за основу разработки архитектурной концепции новой столицы взята идея Елбасы – сформировать в Астане особый евразийский стиль, который бы гармонично сочетал в себе западные и восточные культурные традиции. Безусловно, первым символом главного города страны стал «Байтерек». А уже через год организация ЮНЕСКО присвоила столице нашей страны почётное звание «Город мира».

2 июня 1998 года Нурсултан Назарбаев учредил памятную медаль в честь презентации новой столицы – «Астана». Также в честь Астаны чеканились монеты.

Со временем Астана станет одним из красивейших городов мира, а также площадкой, на которой проходят политические, экономические, духовные, культурные, спортивные мероприятия международного масштаба.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ

1998 год запомнился жителям страны тем, что в Конституцию впервые внесли поправки. Позже изменения в Основной закон страны будут вноситься в 2007 и 2011 годах. Однако вернёмся к 1998 году, когда были отредактированы 19 статей. Был исключён верхний возрастной порог 65 лет для президента и увеличен срок его полномочий – с пяти до семи лет. Также отменили ограничения баллотироваться на два срока максимум.

Срок сенаторства увеличился с четырёх до шести лет, а полномочий депутатов Мажилиса – с четырёх до пяти лет. Также поправки коснулись возрастного ценза государственного служащего – теперь его возраст мог превышать 60 лет. Сразу после внесённых изменений были назначены внеочередные президентские выборы, которые прошли в январе следующего года.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Важно отметить, что 1998 был объявлен Годом народного единства и национальной истории. Как отмечал Глава государства, сохранить мир и стабильность в молодой, начинающей набирать мощь республике во многом удалось благодаря позиции интеллигенции.

«Мы должны сегодня прямо сказать, что, к великой чести казахской интеллигенции, она все эти годы проявляла сдержанность и мудрость, не позволив выплеснуться эмоциям в призывы к оружию. Поэтому удивление некоторых пессимистических экспертов, предрекавших серию кровавых конфликтов на территории Казахстана, объясняется просто. Они не учитывали этого обстоятельства – исторической и социальной ответственности казахской интеллигенции, которая выдержала экзамен на зрелость, устроенный волею судеб на исходе столетия. То, что казахская интеллигенция последнего десятилетия уходящего века оказалась выше групповых интересов и отказалась от модели агрессивного популизма, это, пожалуй, один из главных факторов стабильности в Казахстане», – сказал Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании государственной комиссии по проведению Года народного единства и национальной истории, прошедшем в марте 1998.

Также в этом году в календаре казахстанцев появились профессиональные праздники и иные важные памятные даты. 31 мая был объявлен Днём памяти жертв политических репрессий, 28 июня – Днём печати, 13 августа – Днём спорта, 22 сентября – Днём языков народа Казахстана, 15 ноября – Днём национальной валюты. День защитника Отечества перенесён с 23 февраля на 7 мая. Перенос даты празднования имеет символическое значение – именно в этот весенний день в 1992 году были созданы Вооружённые Силы Республики Казахстан.

ВТОРОЙ ПОЛЁТ

В 1998 году казахстанские космонавты вновь отправились покорять космическое пространство. С 29 января по 25 августа Талгат Мусабаев совершил второй космический полёт, но уже как командир космического корабля «Союз ТМ-27». Продолжительность полёта – 207 суток 12 часов 51 минута 2 секунды. Талгат Мусабаев совершил пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 30 часов 8 минут.

ПЕРВЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Новыми событиями наполнялась и культурная жизнь казахстанцев. К примеру, в Алматы 4 октября начался I Международный кинофестиваль «Евразия-1998». Его основателем был оператор, режиссёр, кинопродюссер Ораз Рымжанов.

В первый день проведения фестиваля на площади перед республиканским Домом кинематографистов прошло открытие Аллеи звёзд. Именные таблички размещены на фасаде Дома кино. Первые имена на Аллее звёзд – Сергей Эйзенштейн и Шакен Айманов.

В торжественном открытии кинофорума приняли участие известные мировому сообществу артисты. Среди них – Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Рустам Ибрагимбеков, Наталья Аринбасарова, Лидия Смирнова, Барбара Брыльска и другие деятели культуры.

Новую веху казахского кино на конкурсе представили фильмы «Киллер» режиссёра Дарежана Омирбаева, отмеченный в Каннах, «Аксуат» Серика Апрымова и «Омпа» Сатыбалды Нарымбетова.

Отметим, что глубокий смысл в проведение нового кинофестивала внёс его символ – древняя фигурка конного лучника бронзового века, которую нашли в одном из могильников племён саков и уйсуней. Она также послужила основой для эскизов конкурсных призов.

Помимо этого, в октябре прошёл первый республиканский фестиваль творческой молодёжи «Шабыт», посвящённый новой столице. Это был первый конкурс, учреждённый в Астане и проходивший под патронажем Нурсултана Назарбаева.

Александра Исаева

Фото astana.gov.kz

Коллаж Анары Муратовой