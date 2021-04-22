1997 год: уверенные шаги к сильному государству

К шестому году независимости Республика Казахстан подходила с более или менее оправившейся экономикой. Иностранные инвесторы стали приходить в Казахстан, а запасы нефти позволяли говорить о стабильной добыче на ближайшие десятилетия.

1997 год для страны был ознаменован несколькими знаковыми событиями.

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Представляя в октябре 1997 года Стратегию «Казахстан-2030», Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев поставил цель построения в стране демократического правового государства.

«Я обращаюсь к вам, народу Казахстана, со своим видением будущего нашего общества и миссии нашего государства. Хочу представить вам Стратегию, с помощью которой, уверен, мы сможем достичь этого будущего и реализовать свою миссию. Я хочу поделиться с вами своими соображениями о будущем, которое уходит далеко в следующий век, в новое тысячелетие, в отдалённую перспективу. Пришло время определиться, каким мы хотим видеть своё будущее и будущее своих детей. Зачем это нам нужно? Думаю, у каждого из нас созрело глубокое понимание того, что жить только сегодняшним днём, в непрестанном решении текущих задач, уже нельзя. Мы должны чётко знать и понимать, что хотим построить, какой должна быть траектория, магистраль нашего развития, которая приведёт к выбранной цели. Правильно определив наши приоритетные цели, выбрав соответствующие стратегии, проявив волю и терпение при движении по этому пути, мы обезопасим себя от зигзагообразных шараханий, непроизводительной растраты энергии, времени и ресурсов. Имея сильную стратегию и целеустремлённость, мы сможем успешно преодолеть любые большие препятствия, стоящие на нашем пути. Трудные условия, в которых мы находимся сегодня, не должны лишать нас энергии и надежды. Ясное понимание наших перспектив, честное разъяснение трудностей и опасностей на нашем пути помогут мобилизовать всех граждан на решение этой общей задачи», – отмечал Нурсултан Назарбаев.

СЕМЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

В Послании народу Казахстана 1997 года Первый Президент обозначил семь долгосрочных приоритетов: национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений; здоровье; образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство. Документ задал тон и стал фундаментом для проведения многих системных реформ.

Приступив к воплощению Стратегии «Казахстан-2030», свои основные усилия казахстанское правительство направило на то, чтобы завершить реализацию стабилизационных программ, которые включали ограничительную денежно-кредитную политику, жёсткие условия по расходам госбюджета и завершение либерализации цен и внешней торговли.

Неимоверные усилия, направленные на повышение благосостояния населения после глубочайшего кризиса в начале независимости, принесли свои плоды. Так, динамичное развитие экономики позволило стремительно повысить уровень жизни населения. Если в 1993 году показатель ВВП на душу населения составлял всего 696 долларов США, то уже в 1999-м – 1 123 доллара, а в 2003-м – 2 068 долларов.

Первый большой стратегический документ развития нашего государства был рассчитан на тридцать с лишним лет, но по целому ряду направлений был выполнен всего за пятнадцать.

В декабре 2012 года, выступая в рамках очередного Послания народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев сказал, что «Стратегия-2030» все эти годы, как маяк, освещала путь, позволяя идти вперёд, не сбиваясь с главного пути.

«Помните 1997 год, год принятия Стратегии? После моего выступления в Парламенте были ещё смятения и растерянность. Многие задавались вопросом: что это, опять государственный план, пропаганда или обещание манны небесной? Настолько амбициозными тогда казались поставленные задачи, но, как говорится, глаза боятся – руки делают. Сегодня есть все основания говорить и доложить вам, что «Стратегию-2030» по целому ряду направлений мы выполнили с вами досрочно», – сказал тогда Елбасы.

В то же время была презентована Стратегия «Казахстан-2050».

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Но всё это будет потом. Возвращаясь в 1997 год, отметим, что он был объявлен Годом общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий.

Первый Президент Казахстана в своих выступлениях на разных площадках неизменно акцентировал внимание на том, что одна из основ общенационального согласия – наше единодушие в восприятии казахстанцами вечных ценностей добра, мира и справедливости, которым чужды зло, насилие и жестокость в нашем не столь далёком прошлом.

Теперь каждый год последний майский день для всех нас – это повод вспомнить тех, кто погиб от голода в годы коллективизации и от репрессий. А ещё эта дата помогает понять, какой ценой далась Казахстану его независимость.

Нурсултан Назарбаев в официальном обращении к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий сказал: «Все мы должны отчётливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведённой советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием».

Первый Президент тогда констатировал, что подобные демографические потери редко происходили в мировой истории.

«В 1929–1933-е годы погибло около двух миллионов человек и ещё около одного миллиона были вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам было осуждено 103 тысячи человек, из них 25 тысяч – приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей», – отмечал Первый Президент.

При этом Нурсултан Абишевич сделал акцент на том, что «репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и полтора миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан». Как сказал тогда Елбасы, «сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду».

«Поэтому социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надёжной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого», – акцентировал внимание в своём обращении Нурсултан Назарбаев.

ДУХ СТОЛИЦЫ

Осенью 1997-го состоялся официальный перенос столицы. 20 октября того года Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». 8 ноября в Акмолу были доставлены эталоны государственных символов Республики Казахстан – Флаг, Герб и штандарт Президента. 10 декабря прошло совместное заседание палат Парламента и Правительства с участием Первого Президента. Оно ознаменовало переезд столицы как свершившийся факт.

Забегая вперед, стоит сказать, что официальная презентация столицы состоялась 10 июня 1998 года.

Вот что писал Нурсултан Абишевич в своей книге «Казахстанский путь»: «В 1992 году, через год после всенародного избрания Президентом Казахстана, я приехал в Акмолу. Стоял на старом мосту через Ишим, смотрел на реку. Мне всегда нравилось, что в городе есть река. Река придаёт особый колорит и значение городу. Например, у нас на Урале стоит Атырау, на Сырдарье – Кызылорда, на Тоболе – Костанай, на Иртыше – Павлодар. А сколько мировых столиц основаны у рек: Санкт-Петербург – на Неве, Москва – на Москве-реке, Париж – на Сене, Лондон – на Темзе. К тому же Акмола находится в центре Казахстана и всей Евразии. Конечно, только мечтать построить новую столицу и осуществить эту мечту – две разные вещи. Причём осуществление казалось настолько нереальной вещью, что надеяться можно было только на себя и на чудо.

С утверждением новой столицы мы поставили не точку, а многоточие. Мы ожидали, что с переездом столицы не только оживится жизнь регионов, но также этот факт придаст динамизм рыночным преобразованиям, послужит развитию инфраструктуры в стране, создаст дополнительные рабочие места. В это напряжённое время преобразований мы засевали то поле, которое должно было дать всходы и плоды как для нынешнего, так и для будущих поколений».

Сейчас столица Казахстана стала, как и задумывал Нурсултан Назарбаев, одним из красивейших городов региона, крупным политическим и культурным центром.

СОЗДАНИЕ «КАЗАТОМПРОМА»

Сегодня Казахстан обеспечивает около 30 процентов мировой потребности в уране. Сложно представить, что 20 лет назад положение отрасли в стране было удручающим. Рынки сбыта были потеряны, производство катастрофически снижалось, тогда как себестоимость, напротив, росла. Наблюдался отток квалифицированных кадров.

По указу Главы государства в 1997 году была создана Национальная компания «Каз-атомпром». На тот момент в холдинг вошли геологоразведочная «Волковгеология», Ульбинский металлургический завод и три рудоуправления (Степное, Центральное, Шестое). Компания проделала большую работу, и уже к 2009 году Казахстан по объёмам производства урана вышел на первое место в мире.

Сегодня «Казатомпром» – лидер в мировой атомной промышленности и ведущий производитель урана. Единственным акционером является государство в лице Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

Открыв немало дочерних компаний, руководство компании создало более 20 тысяч рабочих мест. Достигнув немалых высот, «Казатомпром» продолжает уверенно двигаться вперёд.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1997-й стал годом активной приватизации в энергетической и добывающих отраслях. В июне Китайской национальной нефтяной компании – CNPC были проданы акции АО «Актобемунайгаз». ОАО «Мангистаумунайгаз» купила индонезийская «Централ Азия Петролеум». Восточный Казахстан, столкнувшийся с кризисом в энергоснабжении, в 1997 году смог поправить ситуацию благодаря передаче Семипалатинской, Усть-Каменогорской, Согринской и Лениногорской ТЭЦ американской AES Suntree Power. Также компании были переданы в управление Шульбинская и Усть-Каменогорская ГЭС.

Всего в том году было приватизировано более 5600 объектов недвижимости, свыше 600 госпакетов акций предприятий, началось разгосударствление объектов здравоохранения, образования и культуры – такая приводится статистика в книге «Казахстанский путь». Поступления от приватизации доходили до 20-30 процентов от доходной части бюджета. В 1997 году сумма средств, поступивших от проданных и выкупленных объектов приватизации, составила 54,5 млрд тенге.

НА ПУТИ К ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

В 1997 году на сто работников в Казахстане приходилось 73 пенсионера, тогда как ещё в 1980-м таковых было всего 30. Доля людей, получающих пенсию, достигла 17,1 процента против 11,9 процента 17 годами ранее. Расходы государства на пенсионные выплаты всё это время постоянно росли, добравшись до отметки в 7,9 процента от ВВП к 1997 году.

Сложившаяся ситуация приведёт к тому, что в июне примут закон о пенсионном обеспечении, который заложит основы для проведения реформ. В сентябре будет создан накопительный пенсионный фонд ГНПФ, а с января 1998 в республике начнёт действовать накопительная пенсионная система.

ЗАКОН «О ЯЗЫКАХ»

В документе прописано, что государственный язык республики – казахский. Это язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства.

С 24 января 1997 все вывески в стране должны обязательно быть на двух языках – казахском и русском. Все производимые товары должны иметь аналогичные инструкции и маркировку. При этом, согласно закону, «долгом каждого гражданина является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана».

СОЗДАНИЕ «КАЗАХОЙЛ»

В середине 90-х годов нефтяная отрасль Казахстана столкнулась с острой проблемой нехватки нефтегазового оборудования. Имеющийся технический парк устарел и требовал обновления, что, в свою очередь, привело к значительному увеличению простаивающих в ожидании ремонта скважин, снижению межремонтного периода работы оборудования и другим негативным явлениям. Всё это наряду с другими факторами привело к существенному падению объёмов добычи нефти в республике. Сложившаяся ситуация требовала кардинальных решений.

4 марта 1997 года в республике было упразднено Министерство нефтегазовой промышленности РК и создана Национальная нефтегазовая компания «Казахойл». Сегодня ей переданы все права на участие Казахстана в крупнейших нефтегазовых проектах и предприятиях отрасли.

В 2002 году «Казахойл» объединится с ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа», образовав национальную компанию «КазМунайГаз».

…Преобразовывались, уп-разднялись и создавались новые государственные органы, национальные компании, государственные предприятия.

В январе 1997-го президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подписали решение «О мерах по реализации соглашений о Таможенном союзе».

В течение года в Казахстане проходил ряд международных мероприятий, состоялись важные визиты Главы государства за рубеж, а также визиты руководителей иностранных государств и международных организаций в Казахстан.

В июне во Франции под эгидой ЮНЕСКО прошли Дни Мухтара Ауэзова, посвящённые 100-летию со дня рождения классика казахской литературы.

В сентябре в Алматы состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие мировых религий на Евразийском геополитическом пространстве и его духовно-нравственное и практическое значение».

Постепенно происходила стабилизация финансовой системы страны – инфляция составила 11,2 процента. Казахстан был на пороге экономического подъёма, общество ожидало и готовилось к положительным переменам в жизни…

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива

Коллаж Анары Муратовой