1996 год: на пути больших достижений

Первые пять лет в истории суверенного Казахстана были насыщенными: страна обрела независимость и выбрала свою стратегию дальнейшего развития. В 1996 году наше государство продолжило уверенно двигаться по курсу, заданному Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

За столь короткий в историческом масштабе срок было достигнуто уже немало. Но перед молодым государством стояли новые задачи, которые требовали молниеносных и стратегически верных решений.

КАЗАХСТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Именно в 1996 году формировался сравнительно новый институт в политической системе – казахстанский парламентаризм. Так, 30 января по Указу Главы государства началась первая сессия двухпалатного Парламента (Сената и Мажилиса), на которой Нурсултан Назарбаев отметил: «…Мы стоим перед началом истинного, цивилизованного парламентаризма в Казахстане».

По представлению Президента страны председателем верхней палаты Парламента Республики Казахстан – Сената был избран Омирбек Байгелди, а председателем нижней палаты – Мажилиса – Марат Оспанов.

Двухпалатный Парламент стал постоянным высшим представительным органом, который выполнял законодательные функции страны. Его сессии начинали работу с первого сентября и постоянно действовали до конца последнего рабочего дня июня следующего года. Это позволяло систематизировать, качественно улучшить и ускорить всю законодательную работу. Выступая на открытии пятой сессии Парламента четвёртого созыва 1 сентября 1996 года, Елбасы подчеркнул: «Все наши достижения были бы невозможны без кропотливой работы законодателей, без слаженных действий всех ветвей власти. Я благодарю всех депутатов за этот вклад!».

Начало года также ознаменовалось вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», цель которого – обеспечение устойчивого развития минерально-сырьевой базы для экономического роста и благосостояния общества. По сути, закон стал основой для плодотворного сотрудничества нашей страны с крупными иностранными компаниями, которые в свою очередь обеспечили приток инвестиций в экономику страны.

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ

Пожалуй, одним из самых значимых дней в истории независимого государства по праву можно назвать 8 октября 1996 года. Именно тогда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев впервые обратился с Посланием народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики на 1997 год».

«Дорогие сограждане! Я обращаюсь к вам, народу Казахстана, со своим видением будущего нашего общества и миссии нашего государства. Я хочу представить вам стратегию, с помощью которой, уверен, мы сможем достичь этого будущего и реализовать свою миссию. Я хочу поделиться с вами своими соображениями о будущем, которое уходит далеко в следующий век, в новое тысячелетие, в отдалённую перспективу. Пришло время определиться, каким мы хотим видеть своё будущее и будущее своих детей», – так говорилось в первом Послании Главы государства.

Исторический документ стал своеобразным итогом первых пяти лет и в то же время в нём были определены стратегические задачи для дальнейшего развития Республики Казахстан.

Важность первого Послания заключалась в том, что оно стало одним из идейных механизмов процветания казахстанского общества благодаря реализации трёх принципов: эволюционности, последовательности и стабильности. Уже тогда Нурсултан Назарбаев понимал, что необходима трансформация массового сознания. В документе говорилось: «Мы должны терпеливо трансформировать массовое сознание, опираясь при этом на молодое поколение, которое лучше адаптировалось к новой системе ценностей, имеет новый взгляд на будущее. Государству не под силу изменить человеческие мысли в одночасье. Но государство способно ускорить процесс перемен путём разъяснения объективных тенденций, доведения важной информации до населения и, самое главное, путём реализации социально-экономической политики, направленной на самодостаточность».

В 1996 году национальная олимпийская команда впервые участвовала в ХХVІ летних Играх в Атланте. Результат – 22-е место в общекомандной классификации из 199.

С того момента Елбасы ежегодно обращался с Посланием к казахстанскому народу, выражая уверенность, что добиться высоких результатов возможно, лишь объединив усилия. В последующих документах Глава государства придерживался выбранной стратегии, которая, как мы видим спустя десятилетия, была единственно верной и привела Республику Казахстан к успеху и процветанию.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

С обретением независимости наше государство приняло курс на развитие внешней политики. Приоритетным направлением стала интеграция в мировое экономическое сообщество. Немало исторически важных решений было принято и в 1996 году. Так, Казахстан стал инициатором по урегулированию границ между Китаем и сопредельными странами. Итог – на встрече глав пяти государств: Казахстана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана, которая состоялась 26 апреля в Шанхае, было подписано историческое Соглашение об укреплении мер доверия в военной области в районе государственных границ. После ряда встреч так называемой пятёрки Соглашение переросло в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

На следующий день, 27 апреля, в Алматы Президенты Казахстана и России подписали совместное заявление по Каспию. В нём признавалось право нашей страны проводить работы по разведке и разработке нефтегазовых ресурсов. А 11 мая Президенты Казахстана и Ирана подписали совместное заявление по вопросам Каспийского моря, в котором говорилось, что само море и его ресурсы принадлежат прибрежным государствам и только эти государства могут принимать решения, связанные с различными видами деятельности на Каспии.

Одним из самых значимых дней в истории независимого государства по праву можно назвать 8 октября 1996 года. Именно тогда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев впервые обратился с Посланием народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики на 1997 год».

16 мая состоялось подписание Указа о ратификации договора между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Россией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.

Также в 1996-м Нурсултан Назарбаев совершил визиты в Малайзию и Сингапур, были ратифицированы договоры между Правительством Казахстана и правительствами Великобритании, США и других об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Это позволило активизировать экономическое сотрудничество Республики Казахстан с развитыми странами.

Немаловажное значение интеграция имела и для культурной жизни. В Лондоне прошла первая международная конференция-выставка «Инвестиционные возможности в Казахстане», а один из дней международного форума «Кранс-Монтана», который проходил в Швейцарии с участием Елбасы, был полностью посвящён Республике Казахстан.

Помимо этого, в 1996-м в Алматы прошёл международный фестиваль «Кинотавр».

НА ВЫСОКОМ СТАРТЕ

Быстрый старт в независимом Казахстане взял и спорт. Наши спортсмены уверенно расширяли географию своих выступлений на мировой спортивной арене и в феврале 1996 года впервые приняли участие в III зимних Азиатских играх в китайском городе Харбин. К слову, на соревнованиях они показали отличные результаты, заняв второе общекомандное место. Мастера спорта завоевали 14 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.

В этом же году национальная олимпийская команда впервые участвовала в ХХVІ летних Играх в Атланте. Результат – 22-е место в общекомандной классификации из 199. Без преувеличения, это можно назвать успехом для страны, которая недавно начала свой путь в мире большого спорта.

Тогда же впервые в истории отечественного бокса наш спортсмен Василий Жиров не просто взял золото, но и выиграл Кубок Вэла Баркера, присуждаемый самому техничному боксёру.

В последующие годы казахстанские спортсмены продолжили пополнять копилку достижений, став не просто гордостью, а общенациональным достоянием.

Александра Исаева

Коллаж Анары Муратовой