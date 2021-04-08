1995 год: новый этап в истории

Создание Ассамблеи народов Казахстана, продление срока полномочий Первого Президента РК, принятие новой Конституции – всё это важные исторические события, вошедшие в летопись независимости нашего государства.

В одном из своих выступлений в 2015 году Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Сегодня мы можем объективно утверждать, что к началу 1995 года независимость Казахстана оказалась у пропасти. Вопрос стоял ребром: быть или не быть государству после развала Советского Союза?»

– В тот момент Казахстан был отчаянно беден и отчаянно ограничен в своих действиях и возможностях. Мы не обладали ни знаниями, ни опытом самоуправления и очень слабо представляли, как функционируют современные государства. Мы знали – если мы не будем действовать быстро и решительно, то вместо нового и независимого государства у нас будет анархия. Мы это наблюдали на опыте других стран, – говорил Нурсултан Назарбаев.

Вернёмся в те времена и вспомним значимые события и, как показало время, единственно верные решения Первого Президента Казахстана, которые оказали влияние на будущее республики.

ОДИН НАРОД – ОДНА СТРАНА

1 марта 1995 года по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народов Казахстана. В 2007 году её переименовали в Ассамблею народа Казахстана.

Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

В результате работы этого общественного института, подобного которому в те годы не было ни в одной стране мира, в Казахстане сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия. По сей день АНК продолжает способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития и укрепления принципов толерантности в обществе и единства народа.

Особого внимания заслуживает тот факт, что на сегодняшний день Ассамблея имеет право избирать в Мажилис Парламента РК девять депутатов.

ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА

«В истории не раз бывало так, что небольшое событие влекло за собой цепь лавинообразно нарастающих явлений, приводящих к непредвиденным последствиям. Таким событием для всего Казахстана стало постановление Конституционного суда Республики Казахстан от 6 марта 1995 года», – писал в своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Абишевич.

Началось всё с того, что журналистка Татьяна Квятковская на страницах газеты «Казахстанская правда» предъявила претензии Центризбиркому по поводу нарушения проведения парламентских выборов в Абылайхановском избирательном округе.

После долгих разбирательств Конституционный суд принял решение. В постановлении Конституционного суда РК говорилось, что «введённая Центризбиркомом методика подсчёта голосов не только повлекла массовое нарушение конституционного принципа «один избиратель – один голос», но также могла исказить итоги выборов».

Таким образом, под сомнение были поставлены итоги прошедших выборов и легитимность полномочий всех депутатов Верховного Совета.

Первым Президентом РК, а затем председателем Верховного Совета Абишем Кекилбаевым были внесены возражения на постановление Конституционного суда. Тем не менее решение не поменялось. Верховный Совет был распущен. Согласно действующему законодательству Президент временно принял на себя дополнительные полномочия.

– События тех дней ещё раз показали наше стремление к стабильности и неукоснительному следованию правовым принципам разрешения конфликтов, – отмечал Елбасы.

95 ПРОЦЕНТОВ – ЗА

29 апреля в Казахстане провели референдум по продлению полномочий Президента РК Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года. Инициировала его АНК.

В списках для участия в референдуме значилось около 9,1 миллиона избирателей. Проголосовали в тот день 8,3 миллиона казахстанцев, или 91,26 процента. За продление срока полномочий Главы государства высказалось 7,9 миллиона граждан, или 95,46 процента.

НАШ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН

Напомним, первые банкноты номиналом 1‚ 3‚ 5‚ 10‚ 20 и 50 тенге были выпущены на предприятиях Англии. Само собой, выпускать бумажные деньги за границей экономически невыгодно. Поэтому в стране началась активная работа по созданию собственной базы по производству банкнот. Партнёром для проекта была выбрана известная британская компания De La Rue, с которой позже был заключён контракт на поставку необходимого оборудования.

19 мая 1995 года в Алматы состоялось официальное открытие Банкнотной фабрики. На торжественной церемонии присутствовал Елбасы. Тогда Нурсултан Назарбаев показал всем собравшимся первый миллион тенге, напечатанный на казахстанской земле.

Стоит отметить, что по качеству отечественные банкноты не уступали британским.

Со временем фабрику оснастили уникальным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию с высоким уровнем художественного и полиграфического исполнения. В результате ряд выпущенных банкнот получил международное признание. К примеру, банкнота в 5000 тенге по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества была признана «Лучшей банкнотой 2012 года», 1000 тенге – «Лучшей банкнотой 2013 года», 20000 тенге – «Лучшей банкнотой 2015 года».

ПОСЛЕДНИЙ ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД

27 мая был уничтожен последний ядерный заряд на Семипалатинском полигоне. За время существования полигона проведено не менее 450 ядерных испытаний. Общая мощность взрывов в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Радиоактивные осадки распространились на территории 304 тысяч кв. км.

– Для народа Казахстана ядерное оружие и радиация не были далёкой теорией. Они были жестоким, неумолимым злом, которое свыше четырёх десятилетий терзало нашу землю, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Всего на территории нашей страны произведено почти 500 атмосферных, наземных и подземных испытаний военного и так называемого мирного назначения. Это половина всех испытаний, проведённых в мире за всё время существования ядерного оружия. Изо дня в день радиация отравляла степные просторы, реки и озёра, медленно уничтожая всё живое вокруг. Ядерный молох искалечил судьбы и подорвал здоровье более полутора миллионов казахстанцев, живших вокруг полигона.

ГОД ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ

1995 год был ознаменован множеством знаковых событий. Одним из них стало празднование 150-летия со дня рождения известного казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Тот год был объявлен ЮНЕСКО Годом Абая. Юбилей отпраздновали масштабно. Он отмечался в 25 странах мира. Торжества по поводу 150-летия нашего прославленного земляка были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Челябинске, Барнауле, Новосибирске, Астрахани, Омске, в Татарстане, Башкортостане и Якутии.

10 августа торжественные мероприятия проходили на родине Абая. В областном музыкально-драматическом театре в Семипалатинске (ныне Семее) состоялся торжественный вечер, посвящённый этой знаменательной дате. На вечере присутствовали Генеральный секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор и Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. На следующий день прошло торжественное открытие нового мемориального комплекса в Жидебае.

ПРОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Важнейшим событием того года стало принятие новой Конституции Республики Казахстан на общереспубликанском референдуме 30 августа. В семь часов утра по всей стране открылись двери более 10 тысяч избирательных участков. За новый Основной закон высказались 89 процентов пришедших избирателей.

Отметим, принятию Конституции предшествовало широкое обсуждение проекта документа населением государства. Прошло около 33 тысяч коллективных обсуждений, в которых приняли участие более трёх миллионов казахстанцев. В результате поступило почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей внесены более 1100 поправок и дополнений.

За принятием Основного закона государства 1995 года стоит колоссальная работа. Были детально изучены конституции, принятые во второй половине XX века.

География поиска была широка: Европа, Азия, Северная и Латинская Америка. Елбасы лично законспектировал и проанализировал 20 конституций мира.

Как написал в книге «Казахстанский путь» Нурсултан Назарбаев: «Сегодня наша страна живёт по Конституции 1995 года. С её принятием Казахстан окончательно утвердился в выборе пути своего дальнейшего развития. Этот Основной закон, принятый на всенародном референдуме, стал, по сути, общественным договором, в соответствии с которым власть взяла на себя обязательства по утверждению Казахстана демократическим, светским, правовым и социальным государством, а граждане принимали ответственность за соблюдение Конституции и законов страны».

– Такие взаимные обязательства создают прочную основу для дальнейшего успешного развития общества и государства и позволяют нам уверенно смотреть в будущее, – добавил Первый Президент РК.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников