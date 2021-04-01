К 30-летию Независимости РК

1994 год: время решительных действий

01.04.2021
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В 1994 году руководству страны предстояло сделать немало основополагающих шагов, которые должны были заложить крепкий фундамент, продолжить формирование всей новейшей истории нашего государства.

Масштабность и комплексность проводимых в стране реформ требовали объединения усилий для их решения. Консолидация казахстанского общества осуществлялась вокруг сильного и динамичного лидера Нурсултана Назарбаева. Сплочённость народа позволила целеустремлённо, решительно двигаться вперёд и развиваться, ставя перед собой ещё более трудные, но достижимые цели.

СОВРЕМЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТ

7 марта 1994 года были проведены первые выборы в Парламент Республики Казахстан. Особенностью нового высшего представительного и законодательного органа стало формирование парламентской оппозиции.

Уже в мае 1994 года Парламент продемонстрировал характер, приняв беспрецедентное «Заявление Верховного Совета РК», выразившее недоверие социально-экономической политике правительства. Массированная критика со стороны различных политических сил дала свои результаты. Осенью 1994 года Президент РК потребовал отставки Правительства в полном составе.

По представлению Президента новым Премьер-министром страны был утверждён Акежан Кажегельдин.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

1994 год стал очень важным годом не только для дипломатического корпуса Казахстана, но и для всей страны в целом. 26 апреля Казахстан и Китай обозначили на карте свои государственные границы. Об этом в Алматы подписали специальное соглашение Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Председатель Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Пэн.

Инициатива о разграничении казахско-китайской границы потребовала многих усилий, окончательно завершилось оно только в 1999 году. Договаривающиеся стороны согласились на основе договоров о казахстанско-китайской границе, в соответствии с нормами международного права, в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и взаимной уступчивости, а также на основе договорённостей, достигнутых в ходе переговоров по пограничным вопросам, справедливо и рационально разрешить оставшиеся от истории пограничные вопросы между Казахстаном и Китаем, уточнить и определить прохождение линии границы между обоими государствами.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

После распада Советского Союза крупнейшая в мире стартовая площадка для освоения космоса «Байконур» перешла во владение независимого Казахстана и стала предметом особого внимания.

Время и обстоятельства диктовали свои требования. Нужно было принимать срочные меры по сохранению космического комплекса, который постепенно ветшал из-за нехватки средств.

28 марта 1994 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Борис Ельцин приняли ответственное решение по Байконуру и подписали межгосударственное соглашение «Об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур», в котором впервые в истории двух суверенных государств был поставлен вопрос об аренде космического комплекса.

Понимая историческую значимость этого шага для России и Казахстана, желая сохранить научно-технический и интеллектуальный потенциал космодрома Байконур, обеспечить дальнейшее развитие космических исследований в интересах обоих государств, 10 декабря 1994 года на основе этого соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации был подписан Договор аренды космического комплекса «Байконур» сроком на двадцать лет с пролонгацией ещё на десять лет.

Прошедшее время показало правильность данного решения. Россия сохранила и модернизировала главную стартовую площадку для выполнения основных своих космических программ.

Казахстан, благодаря тесному сотрудничеству с россиянами, обеспечил полёты двух космонавтов – Токтара Аубакирова, выполнившего первую национальную научную программу в космосе, и Талгата Мусабаева, трижды совершившего космические полёты в интересах Республики Казахстан и ставшего на тот период рекордсменом пребывания на орбите.

ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ МИРА

Внешняя политика Казахстана успешно прошла стадию становления и прочно утвердилась в качестве неотъемлемого элемента государственной политики в новых исторических условиях.

Республика сегодня является полноправным членом мирового сообщества, активно сотрудничает с ведущими странами мира и международными организациями, выступает в авангарде движения за мир, международное сотрудничество и безопасность. Одной из таких организаций, с которой страна налаживает отношения партнёрства и сотрудничества, является НАТО.

27 мая 1994 года Казахстан стал 19-м государством-участником Программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Прежде всего, между Казахстаном и США было подписано большое количество соглашений в области обороны и безопасности. В основном они направлены на подготовку к проведению операций по поддержанию мира и реагирование на локальные конфликты и различные кризисные ситуации.

РОЛЬ НОВОЙ СТОЛИЦЫ

6 июля 1994 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Верховного Совета – в прежнем Парламенте страны – выступил с неожиданным предложением.

«…Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно на перспективу, вопрос о переносе столицы. Алматы уже не отвечает требованиям столицы независимого государства, – сказал тогда Глава государства, – …по моему поручению проведено обстоятельное изучение всей территории республики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы. Проведённый по 32 параметрам анализ показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является город Акмола».

В тот момент мало кто мог объективно оценить идею переноса столицы. Для этого нужен был политический опыт, глубокое понимание процессов, происходящих в стране, чёткое видение будущего, наконец, смелость, присущая выдающимся государственным деятелям.

Для большинства граждан инициатива Президента была непонятна. В экономике – кризис, инфляция, задержки зарплат, пенсий. Как в такой момент можно говорить о переносе столицы?! По силам ли такая задача?!

Депутаты Верховного Совета после жаркой дискуссии поддержали предложение  Первого Президента, но и они были уверены, что на переезд потребуется 30-40 лет. Однако Глава государства ждать не собирался. Время требовало решительных действий.

Сейчас, через десятилетия, правильность принятого тогда решения кажется очевидной. Но в 1994 году Нурсултан Назарбаев шёл на огромный риск. Фактически он связал своё политическое будущее с успехом новой столицы.

Только благодаря решительности Елбасы, смелым реформам, и в том числе переносу столицы, страна преодолела кризис, выйдя на уверенный курс развития. Новая столица стала одним из рычагов, который запустил реальные положительные сдвиги в экономике. Начался подъём строительной отрасли, а за ней по цепочке по всей стране заработали другие производства. Создавались тысячи новых рабочих мест. Но самое важное – столица вдохнула в казахстанский народ веру в свои силы, стала символом обновления государства, реальным воплощением нового независимого Казахстана.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Большим достижением Казахстана стали успехи на спортивном поприще.

В феврале 1994 года республика впервые выступила в качестве отдельного государства на XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммер и завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Эти все четыре медали достались лыжнику Владимиру Смирнову. Они помогли Казахстану расположиться на 12 месте в общекомандном зачёте.

В октябре 1994 года прошли XII Летние Азиатские игры в городе Хиросима в Японии. На этих играх казахстанские спортсмены завоевали 27 золотых медалей (общее число медалей – 77).

В этом же году в городе Бангкок (Таиланд) прошёл Кубок мира по боксу. На этом соревновании А. Топаев завоевал золотую медаль,  К. Шагатаев – серебряную, а Б. Ниязымбетов и В. Шторм были удостоены бронзовых медалей.

В 1994 году Республика Казахстан стала полноправным членом FIFA по футболу.

Сегодня страна входит в число первых 30 спортивных держав. В Казахстане созданы все необходимые условия для ведения активного образа жизни и занятий массовым спортом. Государство оказывает поддержку спортивному движению, благодаря чему наши спортсмены одерживают блестящие победы на крупнейших международных соревнованиях.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

01.04.2021
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