К 30-летию Независимости РК

1993 год: смелый взгляд в будущее

18.03.2021
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Первая Конституция независимого Казахстана, собственная национальная валюта, укрепление международного сотрудничества – чем ещё запомнился 1993-й год для казахстанцев?

28 января на IX сессии Верховного Совета был принят Основной закон Республики Казахстан. В поимённом голосовании участвовали 312 депутатов, 309 из них проголосовали за Конституцию, один воздержался, двое были против.

ГАРАНТИЯ ПРАВ И СВОБОД

«Принятая в условиях 1993 года Конституция явилась компромиссом между той частью общества, которая противилась проведению социально-экономических и политических реформ, и другой её частью, понимавшей необходимость и неизбежность трансформации Казахской ССР в демократическое цивилизованное государство», – писал в своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Назарбаев.

Первая Конституция РК состояла из четырёх разделов, 21 главы и 131 статьи. В ней был закреплён принцип разделения государственной власти на законодательную, судебную и исполнительную. Казахский язык официально был назван государственным, а столица страны, Алма-Ата, получила нынешнее название Алматы.

– Президент Республики рассматривал Конституцию в качестве стабилизирующего фактора, о чём 28 января 1993 года упомянул в выступлении по случаю её принятия. Вместе с тем он осознавал, что в обществе переходного периода Основной закон не может быть долговечным. Его отдельные положения продолжали вызывать несогласие Елбасы, – писал член Конституционного Совета РК Виктор Малиновский.

В результате из-за множества «белых пятен» основополагающий закон страны пересмотрели, и спустя два года была принята действующая Конституция.

ГРАНИЦА ПОД ЗАЩИТОЙ

Одним из важнейших событий того года стало вступление в силу 26 февраля Закона «О государственной границе Республики Казахстан». Он подтвердил принципы целостности, неделимости и неприкосновенности территории государства.

Согласно документу, государственная граница Республики Казахстан есть линия и проходящая по ней вертикальная плоскость, определяющие пределы территории – суши, вод, недр и воздушного пространства Казахстана.

После принятия закона прошло много переговоров между главами государств, пока границы Казахстана не были установлены.

ПИКОВЫЙ ЭТАП

В марте Елбасы Нурсултаном Назарбаевым была утверждена «Национальная программа разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан на 1993–1995 гг.».

– Принятие данной программы можно считать началом осуществления второго этапа приватизации, ставшего самым массовым, а потому и самым сложным периодом всего процесса приватизации. Процесс был экстраординарным как по формам, так и по методам и скорости, – отмечал Нурсултан Назарбаев.

Основными направлениями Национальной программы стали: малая приватизация (аукционная и конкурсная продажа объектов торговли, бытового обслуживания и производственных предприятий с численностью работающих до 200 чел.); массовая приватизация (предприятия с численностью работающих от 200 до 5000 чел.); приватизация по индивидуальным проектам (предприятия с численностью работающих свыше 5000 чел.); приватизация агропромышленного комплекса.

Малая приватизация была проведена в короткие сроки. Реализовано более 6000 объектов. В результате в республике появились и начали продуктивно работать тысячи частных предприятий, принадлежавших малому и среднему бизнесу.

Кроме того, в то время всем казахстанцам в Народном сбербанке были безвозмездно открыты персональные счета приватизационно-инвестиционных купонов (ПИК). Каждый гражданин страны мог вложить свои купоны только в акции инвестиционно-приватизационных фондов, которые могли приобретать за купоны акции госпредприятий на специальных аукционах.

Однако эта система не оправдала надежд.

– Попытки широко развить открытую торговлю акциями фондовой биржи не увенчались успехом, так как котировка акций большинства предприятий из-за их сложного экономического состояния была обречена на неудачу, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Большинство ИПФ обанкротилось. Купонный этап не привёл к формированию массового слоя активных и процветающих мелких и средних акционеров.

СВОЯ ВАЛЮТА

Нельзя не упомянуть такое яркое событие в истории страны, как введение национальной валюты – тенге. Безусловно, это очень важный и одновременно сложный шаг. Как к этому пришёл Казахстан?

Прошло почти два года с момента распада СССР, а республика по-прежнему находилась в рублёвой зоне.

– Если в 1992 году распределение наличных средств из России осуществлялось более или менее пропорционально среди республик рублёвой зоны, то в 1993 году ответственные за экономический блок России лица, решая в приоритетном порядке собственные задачи, стали сдерживать выделение наличных денег Казахстану, прямо или косвенно влияя на социально-политическую обстановку в Казахстане, – написал Елбасы в книге «Казахстанский путь». – К весне мы вообще перестали получать деньги. В мае 1993 года Правительство России принимает решение вовсе прекратить техническое кредитование стран СНГ.

В итоге после множества переговоров с Правительством России было решено отказаться от старой концепции рублёвой зоны и создать свою валюту.

Первые тенге печатались в Англии фирмой Harrison & Sons Limited в строжайшей секретности. В республику они доставлялись партиями по 40 тонн. 12 ноября Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу с заявлением о введении национальной валюты.

15 ноября 1993 года, с 08:00, на территории страны была введена собственная национальная валюта – тенге. Курс для обмена составил 1 тенге за 500 рублей.

КОНТРАКТ ВЕКА

С обретением независимости Казахстан столкнулся с множеством серьёзных проблем. Одна из них была связана с привлечением инвестиций в нефтедобывающую отрасль.

Речь идёт о нефтегазовом месторождении Тенгиз. Оно было открыто в 1979 году. К слову, переговоры о привлечении к его развитию иностранных инвесторов велись ещё во времена СССР. Выбор пал на американскую компанию «Шеврон».

С развалом Советского Союза право принятия условий контракта полностью перешло к Казахстану. Переговоры прошли успешно.

В результате 6 апреля 1993 года в Алматы в Доме дружбы в присутствии Елбасы и с участием директора-распорядителя корпорации «Шеврон» Кеннета Дерра было подписано Соглашение о создании СП «Тенгизшевройл». В тот же день Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О деятельности совместного предприятия «Тенгизшевройл».

«По каналам мировых информационных агентств были распространены следующие данные: «Согласно контракту, доля в СП распределилась следующим образом: Казахстан – 50 процентов и «Шеврон» – 50 процентов. Американская сторона взяла на себя все затраты по обустройству и строительству месторождения. Срок действия заключённого договора – 40 лет. Площадь совместной деятельности – 4000 кв. км. Первоначальные финансовые вложения – 1,5 млрд долларов. Общий объём инвестиций – 20 млрд долларов. Основная доля нефти пойдёт на экспорт. Общие доходы за четыре десятилетия составят около 210 млрд долларов, тогда как расходы – около 83 млрд с учётом налогов и роялти, 80 процентов предполагаемых доходов достанутся Казахстану. За четыре десятилетия на Тенгизе планируется добыть нефти 775 млн тонн, пропана – 32 млн тонн, широкой фракции лёгких углеводородов – 55 млн тонн, серы – 96 млн тонн», – сказано в книге «Казахстанский путь».

Контракт с компанией «Шеврон» стал импульсом для развития всей нефтяной отрасли страны. Сделку назвали «контрактом века». Это событие послужило своего рода сигналом для других инвесторов.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Должное внимание было уделено и установлению дипломатических отношений с разными государствами. Так, в 1993 году Посольства Казахстана открылись в Германии, Бельгии, Венгрии, Франции, Молдове, Грузии, Украине, Беларуси, России, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, Иране и Египте. В Алматы начало функционировать представительство ООН. В том же городе прошёл Всемирный экономический форум, собравший более 100 руководителей крупнейших международных и национальных компаний, фирм и банков из 30 стран мира.

В январе по инициативе Елбасы в ходе встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте было принято решение о создании Международного фонда спасения Арала. Фонд был создан в марте с целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф XX века.

В ПОМОЩЬ БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

На заре независимости страна особо нуждалась в высококвалифицированных специалистах. Для решения этого вопроса 5 ноября 1993 года была учреждена международная стипендия «Болашақ». Таким образом, талантливой казахстанской молодёжи предоставили возможность получать образование за рубежом. К слову, это был первый подобный прецедент в истории государств постсоветского пространства. В 1994 году группа казахстанских студентов впервые была направлена на обучение в зарубежные вузы.

Ания Есмухамет

Фото из архива

18.03.2021
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