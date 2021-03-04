1992 год: признание на мировой арене

Этот год можно назвать одним из сложных за весь период становления Республики Казахстан. Страна преодолевала глубокий кризис и училась жить в новых условиях рыночной экономики. Однако именно в этом году были приняты важные решения, которые оказались верными и эффективными.

Нурсултан Назарбаев: «Независимость – это Великое единство нашего народа с его уникальным государственным языком, историей и культурой, уважением этнических языков всех казахстанцев. Всё это – жизненная философия Независимости. Строго следуя ей, мы будем вечно нести небесный стяг нашей Родины, гордо поднимать его на новых вершинах развития Казахстана».

По сути, это время стало отправной точкой для нового стратегического планирования развития всей страны. Собственные государственные символы, первый слиток золота и мировое признание… Это далеко не полный перечень того, чего удалось добиться Казахстану за 1992 год.

Много позже Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» подчеркнёт, что: «Это была первая попытка осмыслить путь развития в неразберихе тех лет, и её уверенно можно назвать первым трёхлетним общегосударственным планом. Сейчас, оглядываясь назад, можно определённо сказать, что этот план выполнил своё предназначение, являясь в большей мере стратегией выживания. Именно она определила, кто мы и кем мы станем в ближайшем и отдалённом будущем».

Начало 1992 года ознаменовалось резким ростом цен абсолютно на всё. Никто не знал, что будет дальше и что нужно делать. Глава государства понимал, что принимать важные решения нужно быстро. В январе вышел Указ Президента о либерализации цен в стране. Этот шаг был важным с точки зрения перехода к рыночной экономике, потому что удерживать фиксированные цены в тех условиях было невозможно. Безусловно, резкий скачок стоимости товаров больно ударил по карману казахстанцев. В то же время либерализация помогла не допустить тотального дефицита продукции.

Взглянув на ситуацию с исторической точки зрения, мы понимаем, что решения Елбасы были верными и эффективными. Грамотно расставленные приоритеты и выверенная политика позволили не просто создать комфортную среду для развития Казахстана, но и сделать нашу страну узнаваемой во всём мире.

Наряду с этим 7 января 1992 года в Национальном банке Казахстана был создан республиканский золотой и алмазный фонд. Уже 27 января Казахстан добыл свой первый слиток золота высшей пробы. Его вес составил 10,5 килограмма. Это стало стартом для накопления своего золотого запаса.

Не менее важным для молодой республики было и утверждение новых государственных символов. Собственные госсимволы означали создание нового общества, основанного на принципах суверенитета. Так, 4 июня 1992 года Президент подписал законы о Государственном Флаге, Гербе и Гимне.

Отметим, что на финальном этапе конкурса по разработке госсимволов было представлено 254 проекта Герба и 67 его описаний. В конечном результате был утверждён Герб РК, авторами которого стали архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Создатель казахстанского Флага – художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Утверждённые тогда Герб и Флаг Республики Казахстан не изменились, а вот Государственный Гимн был заменён. В 2006 году Нурсултан Назарбаев инициировал принятие нового Гимна. Глава государства предложил утвердить песню «Менің Қазақстаным» с небольшими поправками в тексте, которые, к слову, внёс лично. Поэтому авторами Государственного Гимна РК считаются Нурсултан Назарбаев и Жумекен Нажимеденов.

По сей день наша страна продолжает достойный путь под Флагом и Гербом Независимости, сохраняя в сердцах строки самой важной для каждого казахстанца песни – Гимна Республики Казахстан.

Важнейшим достижением суверенного государства в первые годы Независимости стало его признание на мировой арене. Так, в 1992 году республика вступила во многие международные организации. Среди них – ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО.

На протяжении 30 лет наше государство не раз доказывало инициативами и конкретными делами, что выступает за сохранение мира и безопасность в глобальном сообществе. Республика Казахстан отказалась от четвёртого в мире ядерного арсенала и закрыла один из крупнейших в мире ядерный полигон в Семипалатинске, тем самым чётко обозначив свою позицию как государства на внешнеполитической арене.

Нурсултан Назарбаев с рабочими и официальными визитами посетил Австрию, Индию, Пакистан и США. Кстати, именно Америка первой открыла своё Посольство в Казахстане. Первое казахстанское Посольство было открыто в Турции. Выверенная внешнеполитическая стратегия Первого Президента Республики Казахстан позволила к 1 октября 1992 года установить дипломатические отношения с 61 государством.

По итогам года Независимость страны признали 108 государств, с 70 установлены дипломатические отношения. В Алма-Ате (ныне – Алматы) открыли дипломатические представительства 19 стран. Казахстан вошёл в такие международные финансовые институты, как Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд.

Также в этом году начало развиваться международное железнодорожное сообщение. Первый пассажирский поезд отправился из Алма-Аты в Урумчи (Китай).

Фундаментом стабильности казахстанского общества с момента обретения Независимости и по сей день является межнациональное и межрелигиозное согласие. Глава государства наряду с экономикой, интеграцией, модернизацией и другими важными для развития страны направлениями выдвинул духовное согласие – как одну из основных ценностей суверенной республики.

По инициативе Нурсултана Назарбаева 18 октября 1992 года в Алма-Ате прошёл Первый Всемирный конгресс духовного согласия, участие в котором приняли представители мировых религиозных конфессий, известные духовные лидеры, деятели просвещения из США, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии и других стран. Своеобразным итогом конгресса стало принятие манифеста, 18 октября – объявлен Днём духовного согласия, который ежегодно отмечается в Казахстане.

29 сентября состоялся первый Всемирный курултай казахов, а в декабре – Форум народов Казахстана. Важным событием в жизни государства стали издание Указа Президента «О создании Вооружённых сил Республики Казахстан», открытие новых средств массовой информации и банков второго уровня.

Республика Казахстан под руководством дальновидного лидера – Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева стала уверенно прокладывать свой, казахстанский путь развития.

Александра Исаева

Фото из архива редакции