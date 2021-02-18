1991 год: первые шаги на пути становления

Казахстан в этом году празднует юбилейную годовщину Независимости. 30 лет для истории – небольшой срок, но для страны этот отрезок времени стал целой эпохой, в течение которой произошли радикальные изменения во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества.

СМЕЛОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НАЦИИ

Достижения республики за прошедшие годы действительно впечатляют. Казахстан воссоздал свою государственность, обеспечил территориальную целостность страны и нерушимость границ, перевёл экономику на свободный рыночный путь развития и интегрировал её в мировой рынок. Таких качественных изменений в политической системе за столь короткое время Казахстан ещё не знал в своей истории.

Основным идеологом демократических и экономических преобразований в республике являлся Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Построив сильный Казахстан и предложив долгосрочный план по выведению страны на лидирующие позиции, Нурсултан Назарбаев реализовал надежды народа о независимом, стабильном и уважаемом государстве.

Сегодня у республики есть своя территория, экономика, культура, родной язык, собственная политика, свои национальные интересы. Впервые казахстанцы обрели право выступать от имени своего народа на международной арене и защищать свои насущные интересы. Казахстан признан мировым сообществом, он стал полноправным членом ООН, налажены дипломатические отношения со многими странами мира. По инициативе Елбасы установлены базовые институты гражданского общества и правового государства, которые оказывали значительное воздействие на сохранение политической стабильности в стране, упрочение межконфессионального и межэтнического консенсуса, ускорение экономического развития.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Каждый год страна делала важнейшие шаги на пути суверенного развития. Отправной точкой стало принятие 25 октября 1990 года «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР».

1 декабря 1991 года состоялись первые прямые выборы Президента республики, в которых безоговорочно победил Нурсултан Назарбаев.

10 декабря Казахская Советская Социалистическая Республика переименована в Республику Казахстан.

16 декабря 1991 года страна приняла Конституционный закон о государственной независимости, оформивший юридический статус республики как суверенного государства. Именно этот день является точкой отсчёта нового этапа в истории Казахстана – «Эры Независимости», как назвал её в одноименной книге Нурсултан Назарбаев.

Конституционный закон объявил Казахстан независимым, демократическим и правовым государством, обладающим всей полнотой власти на своей территории.

21 декабря 1991 года руководители 11 бывших советских республик выразили намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, подписав декларацию, которая стала основополагающим документом нового объединения – Содружества Независимых Государств.

Вместе с обретением Независимости в Республике Казахстан наступили сложные времена – времена ответственности и испытаний. Весь мир наблюдал за Казахстаном, задаваясь вопросами о том, как будет развиваться республика, что ждёт впереди молодое государство, сможет ли страна встать на ноги?

Однако Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев смог сохранить не только суверенитет и государственную целостность страны, но и перейти к стремительному развитию, обеспечив согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Это очень сложный круг вопросов, которые не каждому по плечу, и не каждый осмелился бы взять на себя ответственность в такой сложный исторический период.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОСАППАРАТЕ

В 1991 году Казахстан начал активно реформировать органы государственного управления. Были созданы Агентство космических исследований и Государственный комитет по земельным вопросам и землеустройству, образованы министерства туризма, печати и массовой информации, физической культуры.

Было принято постановление Верховного Совета Казахской ССР «Об Уставе Национального государственного банка Казахской ССР». В соответствии с постановлением Национальный государственный банк перешёл в собственность республики. Казахстанское отделение Торгово-промышленного банка СССР было преобразовано в «Туранбанк», который позже переименовали в «БТА банк». В стране появились налоговая служба и таможенный комитет.

10 декабря Президент издал указ о формировании Алмазного фонда республики.

МИРНЫЙ АТОМ

После развала Союза Казахстану достался огромный ядерный потенциал – четвёртый в мире по своей мощности. Однако страна отказалась от ядерной бомбы ради мира.

Ещё до объявления Независимости Казахстан провозгласил себя страной, свободной от ядерного оружия. 29 августа Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, который просуществовал ровно 40 лет. За это время на полигоне было проведено около 500 взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысяч людей. Общая их мощность составила свыше 50 мегатонн. Радиация так или иначе распространилась на огромную территорию, на которой проживало более 1,7 миллиона человек. В закрытии полигона большую роль сыграло общественное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», лидером которого стал Олжас Сулейменов.

Сейчас Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности. Принятое Нурсултаном Назарбаевым решение потребовало огромного мужества и железной воли. Оно стало катализатором для всего мирового антиядерного движения.

Закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от арсенала ядерного оружия, Казахстан во главе с

Первым Президентом получил полное моральное право выдвигать масштабные мировые инициативы. Активную политику в этом направлении наше государство продолжает на всех глобальных саммитах по ядерной безопасности, в которых участвует Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в качестве почётного гостя, внёсшего выдающийся вклад в ядерное разоружение, всегда обогащая повестку дня новыми инициативами.

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ

Байконур – это сосредоточение выдающихся достижений науки и техники. Теперь космодром является существенной частью программы «Казахстан – Космос».

2 октября 1991 года – день, когда в космос отправился первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров. Впервые в космос полетел наш соотечественник.

До обретения страной Независимости космодром был закрыт для Казахстана, и, по мнению Первого Президента РК, пришло время, когда в космос должен был полететь казахский космонавт. Это было не только жестом справедливости, но и реальным шагом республики в освоении космоса, началом космической деятельности молодого независимого государства.

Свершилась давняя мечта. Тохтар Аубакиров взлетел с космодрома Байконур вместе с Анатолием Арцебарским и австрийским космонавтом Францем Фибёком на борту космического корабля «Союз ТМ-12». В космосе экипаж провёл более семи часов. После приземления Тохтар Аубакиров стал национальным героем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

Наурыз в советское время был запрещён под предлогом борьбы с «пережитками прошлого». Несмотря на то, что праздник не имел никакого отношения к религии, его запрет сопровождался гонениями на священнослужителей и верующих. Прошло почти 60 лет, пока праздник вновь не вернулся на казахстанскую землю.

В 1991 году Нурсултан Назарбаев сделал его официальным, подписав Указ «О народном празднике весны – Наурыз мейрамы». 22 марта был объявлен праздничным днём. Первый раз в независимом Казахстане его отметили в 1992 году.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы Акорды и из архива редакции