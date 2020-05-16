Урожай по осени считают

В Зайсанском районе полным ходом идут весенне-полевые работы.

Посевная у зайсанских аграриев в самом разгаре. К примеру, в Айнабулакском сельском округе обрабатывают землю, ведут сев.

На территории сельского округа растениеводством занимаются 48 крестьянских хозяйств.

– В этом году запланировано посеять 307 га зерновых культур и 50 га – масличных, – сообщил аким Айнабулакского сельского округа Манар Кошербаев. – Кроме того, посадим 120 га овощей, 167 га картофеля, четыре гектара бахчевых и многолетнюю траву – люцерну. Посевные работы ведутся по плану.

На период весенне-полевых работ крестьянскими хозяйствами по льготной цене закуплено 1070 литров дизельного топлива.

– Для проведения посевной кампании подготовлено 7 тракторов «МТЗ–80», один трактор

«Т–40», пять «ЧПУ», четыре сеялки, четыре арычных приспособления, – перечислил аким сельского округа. – Водители тракторов и другой техники уже активно трудятся, планируем получить хороший урожай.

Ерик Абитов

Зайсанский район