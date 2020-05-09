Этот день вы приближали как могли...

Эхо военных лет гулкими воспоминаниями отзовется в душах участников ВОВ.

На Ульбинском металлургическом заводе День Победы вместе со всем коллективом встретят три ветерана, малолетний узник концлагеря и 568 тружеников тыла.

Сотни бывших солдат, вернувшись с фронта, участвовали в строительстве и становлении Ульбинского металлургического завода. Фронтовикам доверяли сложнейшие участки работы. Так, на восстановлении кристаллов фтортанталата калия и фторниобата калия натрием работали аппаратчиками только ветераны войны и только в дневную смену. Участок был довольно опасным из-за возможности взрывов…

АО «УМЗ» ежегодно ко Дню Победы поддерживает своих дорогих ветеранов материально.

В 2020 году на эти цели выделено около 6 500 000 тенге. В канун праздника специалисты отдела корпоративной культуры персонала АО «УМЗ» с поздравлениями навестили участников ВОВ.

Наши победители

Татьяна Пименова, (26 января 1924 года)



Татьяна Андреевна в ряды Красной Армии была призвана в 1942 году. Принимала участие в боях на Северо-Кавказском фронте. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. На Ульбинском металлургическом заводе работала с 1961 по 1979 год оператором машиносчетной станции.

Александр Демидов, (7 декабря 1925 года)



Александр Феофанович стал красноармейцем, когда ему исполнилось 17 лет, в феврале 1942 года. Начал службу в Советской армии при штабе помощником командира отдельной роты. Александр Демидов воевал с японцами на Дальневосточном фронте в должности помощника командира отделения в городе Чань-Чунь. Демобилизовался в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. На УМЗ пришел рабочим в 1953 году в транспортный цех. В 1969 году переведен аппаратчиком в цех 30, где проработал до ухода на пенсию в 1979 году.

Евгений Лескин, (1 января 1924 года)



В ноябре 1942 года, получив военную профессию стрелка-радиста, Евгений Емельянович был переброшен под Ленинград. После снятия блокады Евгений Лескин воевал в Эстонии. За мужество и героизм Евгений Лескин награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

На Ульбинский металлургический завод Евгений Емельянович пришел в 1959 году. Работал аппаратчиком в цехе по производству продукции из бериллия, затем переведен в складское хозяйство.

Материалы о ветеранах войны, работниках УМЗ бережно собраны и хранятся в Выставочно-информационном центре завода.

Пресс-служба Ульбинского

металлургического завода