В Ойшиликском сельском округе Тарбагатайского района ведется активная работа по благоустройству.

По словам акима Тарбагатайского района Серикказы Садвакасова, особое внимание при этом уделяется качеству автомобильных дорог. Недавно он проверил состояние дороги между селами Аксуат и Тана мырза. Отметим, в основном по ней передвигаются жители двух сел и нескольких близлежащих населенных пунктов.

Государственное коммунальное предприятие «Ақсуат» завершает работу по отсыпке дороги песком и щебнем. Затем следуют процессы увлажнения поверхности водой и уплотнение покрытия катком.

– В ближайшем будущем полностью отремонтируем внутренние улицы Ойшиликского сельского округа, – сообщил Серикказы Садвакасов. – Качество дороги между селами Шыбынды и Ойшилик не выдерживает критики. Однако согласно договору, который был заключен с подрядчиком, проделавшим эту работу, срок действия гарантии не истек. Поэтому все недочеты подрядчик обязан устранить, дорога будет отремонтирована вновь.

Акиму сельского округа Ержану Куттыбаеву поручено создать комиссию из числа аксакалов и активных граждан, которая будет контролировать качество выполненных работ.

Также местных жителей волнует вопрос о подаче электроэнергии в дома. По их словам, мощности единственного в селе трансформатора недостаточно, из-за чего в вечернее время свет в помещениях горит очень тускло. Глава района принял во внимание поступивший сигнал и поручил ответственным лицам решить этот вопрос.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район

Фото иллюстрационное