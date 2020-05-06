В Глубоковском районе началась реализация проектов по программе «Дорожная карта занятости-2020».

В рамках программы власти района намерены реализовать 46 социальных проектов. Наиболее значимые из них – строительство моста через речку Глубочанку в районном центре, капитальный и текущий ремонт 15 объектов образования, 10 – культуры и одного объекта спорта.

Кроме того, предусмотрена реализация шести проектов по ремонту дорог, один – по развитию туризма и 12 – по благоустройству населенных пунктов (строительство игровых площадок, скверов и парков).

Как отметили в районном акимате, это позволит создать для местного населения 215 новых рабочих мест, в том числе 120 – через центр занятости населения.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

Фото иллюстрационное