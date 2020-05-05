Традиционные ярмарки вакансий меняют формат.

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева провели традиционную ярмарку вакансий. Мероприятие, позволяющее выпускникам встретиться с будущими работодателями, в этом году организовано в необычном формате. В связи с действующим карантином оно проходило дистанционно на веб-сайте универси-тета.

После официального открытия ярмарки на платформе Zoom была организована конференция, к которой присоединились студенты четвёртых курсов, выпускники вуза, а также представители крупных предприятий области. В частности, интерес к будущим специалистам проявили представители ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический завод», компании Kazminerals и другие бизнес-партнёры университета.

Кроме того, разработана и представлена специальная электронная площадка, на которой могут взаимодействовать представители предприятий и студенты. Работодатели, зарегистрировавшись, будут размещать сообщения о вакансиях, знакомиться с резюме студентов. Выпускники, разместившие резюме, в своих личных кабинетах могут знакомиться с информацией, которую будут предоставлять потенциальные работодатели.

Ерик Абитов