Жасулан Шаймарданов, ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева:

– Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана. Он призывает всех жителей страны поддержать действия Президента Касым-Жомарта Токаева и Правительства. В такой непростой период мы все должны сплотиться. Мы должны с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются для нашего же блага. Наш университет перешел на удаленный режим работы. Некоторые сотрудники вуза по желанию вышли в оплачиваемый отпуск. У остальных есть все условия для того, чтобы работать из дома. Самое главное – ограничить скопление людей в одном месте. Елбасы отметил, что Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Я верю, что все будет хорошо.

Елена Березинская-Абилова, председатель регионального Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», директор ТОО «Авангард-инфо»:

– В этот непростой период Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев с присущей ему мудростью призвал казахстанцев не поддаваться панике, а трудиться, верить, укреплять единство. Хотя у государства есть необходимые ресурсы для противодействия пандемии, готовится ряд эффективных контрмер. Взаимовыручка и милосердие всегда были присущи казахстанцам. Очень правильное и гуманное решение – создать фонды помощи людям. И, конечно, всем нам нужно поддержать жителей Нур-Султана и Алматы, где введен карантин. Обнадеживают озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым механизмы действий и детальные указания по социально-экономическим, правовым и жилищно-бытовым вопросам в условиях введенного чрезвычайного положения на всей территории страны. Президент Казахстана отметил, что бюджетные расходы будут переориентированы на направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. Не сомневаюсь, что все эти меры предприняты с учетом мировых тенденций. Ведь пандемия охватила и другие государства. Радует, что даже в этот непростой для страны период отечественным предпринимателям будет оказана поддержка государства и разработаны необходимые меры по сохранению стабильности экономики. Уважаемые казахстанцы, считаю, что мы должны с пониманием отнестись ко всем профилактическим мерам и помнить, что это в первую очередь обеспечит безопасность нам и нашим детям.

Олег Чернышов, директор ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области», депутат областного маслихата: