Тусипхан Тусипбеков, председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания»:

– Сейчас идёт активное обсуждение Указа Президента Казахстана о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

На такой шаг решилась не только наша республика, но и США, Италия, Чехия, другие государства. Нужно понимать, что данная мера, так же как и карантин в Алматы и Нур-Султане, временная, а значит, и связанные с ней трудности и неудобства мы должны стойко преодолеть. Всё это сделано для сохранения здоровья и благополучия всех казахстанцев.

Правительство во главе с Президентом, а также акимы областей делают всё возможное для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости. Потребность в медицинских многоразовых масках будет закрыта в ближайшее время благодаря активизации фабрик в Семее. Проделана большая работа, задействованы необходимые ресурсы для поддержания прежнего уровня жизнедеятельности.

Сейчас от взвешенных и аккуратных действий и слов каждого из нас зависит многое. Чаще мыть руки, не посещать многолюдные места, соблюдать порядок.

Призываю восточноказахстанцев сохранять спокойствие, не терять оптимизма и вместе со всей страной пережить это непростое время.