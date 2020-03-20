Тусипхан Тусипбеков, председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания»:
– Сейчас идёт активное обсуждение Указа Президента Казахстана о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.
На такой шаг решилась не только наша республика, но и США, Италия, Чехия, другие государства. Нужно понимать, что данная мера, так же как и карантин в Алматы и Нур-Султане, временная, а значит, и связанные с ней трудности и неудобства мы должны стойко преодолеть. Всё это сделано для сохранения здоровья и благополучия всех казахстанцев.
Правительство во главе с Президентом, а также акимы областей делают всё возможное для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости. Потребность в медицинских многоразовых масках будет закрыта в ближайшее время благодаря активизации фабрик в Семее. Проделана большая работа, задействованы необходимые ресурсы для поддержания прежнего уровня жизнедеятельности.
Сейчас от взвешенных и аккуратных действий и слов каждого из нас зависит многое. Чаще мыть руки, не посещать многолюдные места, соблюдать порядок.
Призываю восточноказахстанцев сохранять спокойствие, не терять оптимизма и вместе со всей страной пережить это непростое время.
Ирина Ровнякова, проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКГУ им. С. Аманжолова, кандидат педагогических наук:
– Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о введении в Казахстане чрезвычайного положения в целях упреждения пандемии, считаю своевременным и правильным. Это важно для всех нас.
Мне, педагогу с большим стажем, хорошо знакомо, что значит соблюдать дисциплину, не поддаваться панике и ажиотажу. Ещё с февраля мы усилили санитарный режим в университете и общежитиях. Разместили дозаторы, санитайзеры, закупили лампы для обработки помещений. Располагая собственной типографией, распечатали и раздали свыше трех тысяч листовок, памяток и методичек с алгоритмом действий.
Когда вышел Указ Президента Казахстана, с 16 марта мы перевели наших студентов и преподавателей бакалавриата на дистанционную форму обучения посредством специального портала.
Жанна Жибраева, председатель специальной мониторинговой группы по Семейскому региону:
– В эти непростые для всего мира дни казахстанцы сплотились еще сильнее. Каждый из нас делает свою работу.
Я горячо поддерживаю меры, принимаемые Президентом и Правительством по обеспечению безопасности всего населения республики. Благодарю за инициативу бизнесменов, оказывающих помощь и поддержку медицинским работникам.
Главное – не паниковать, не верить досужим заявлениям, различным пессимистичным прогнозам и сомнительным рассуждениям! Выражаю твердую уверенность в том, что наш народ справится с этой ситуацией. Дисциплина, добропорядочность и честность – главные посылы сегодняшнего дня!