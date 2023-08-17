Общество
18 августа 2023 года в городе Усть-Каменогорске проводится антитеррористическое учение
В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
В этих целях предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Просим жителей и гостей города Усть-Каменогорска с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.