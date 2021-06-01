13 нарушений ограничительных мер выявили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений на объектах предпринимательства.

31 мая в Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили 165 объектов, выявили пять фактов нарушения ограничительных мер. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 43 755 тенге.

В Семее в ходе рейдовых мероприятий за прошедшие сутки проверили 282 объекта, в том числе 265, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили семь нарушений масочного режима.

Составлено два протокола на сумму 670 910 тенге. Взысканных штрафов нет.

Одно нарушение выявлено в районе Алтай, где мониторинговые группы проверили 139 объектов.

Рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований также прошли в Риддере, Курчатове, Аягозском, Абайском, Бескарагайском, Шемонаихинском, Глубоковском, Зайсанском, Урджарском, Бородулихинском, Уланском районах. Нарушений выявлено не было.