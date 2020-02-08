В областном центре на базе средней школы № 46 состоялась первая из пяти запланированных отчетных встреч акима Усть-Каменогорска с населением.

Встреча прошла в формате диалоговой площадки, жители левобережных микрорайонов задавали акиму города Жаксылыку Омару интересующие их вопросы и получали на них развернутые ответы.

В прошлом году по итогам встреч с населением был сформирован план мероприя-

тий, в который вошло свыше 100 ключевых вопросов. Без учета крупных проектов, 85 процентов из них нашли решение.

В течение всего прошлого года в Усть-Каменогорске проводилась масштабная работа по благоустройству, развитию предпринимательской деятельности, улучшению условий проживания горожан и по другим направлениям.

– Вопросы развития Усть-Каменогорска находятся на особом контроле акима области Даниала Ахметова, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Благодаря этому в прошлом году в областном центре реа-

лизовано более 90 инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

По многим показателям в сравнении с 2018 годом наблюдается динамика роста. Общий объем инвестиций в экономику города составил 138,4 миллиарда тенге с ростом на 2,3 процента. Объемы промышленной продукции составили свыше одного триллиона тенге с ростом более чем на семь процентов.

Создано 85 новых объектов предпринимательства. Бюджет города пополнен на 53 миллиарда тенге. В основном бюджетные средства расходовались на систему образования, социальную защиту, строительство и другие направления.

В 2019 году в эксплуатацию сдано 26 многоквартирных домов. Порядка двух тысяч семей стали новоселами. В 28-м микрорайоне построено 54 частных дома по жилищной программе «Нұрлы жер».

В 2019 году 420 нуждающимся семьям оказана помощь в получении жилья, в их числе 56 многодетных семей стали новоселами. В первом квартале этого года для больших семей предусмотрено выделение еще 100 квартир. Вопрос с обеспечением жильем еще 343 многодетных семей также будет постепенно решаться.

Рассказывая о планах на текущий год, аким города остановился на дальнейшей застройке нового микрорайона по проспекту Сатпаева, что за драматическим театром. В настоящее время там ведется строительство девяти многоквартирных жилых домов, запланировано возведение еще нескольких многоэтажек.

Большинство участников встречи порадовала информация о завершении в этом году строительства дороги, соединяющей 19-й микрорайон с алматинской трассой. Будет также завершен проект по соединению проспекта Есенберлина с улицей Жибек Жолы.

Ерик Абитов