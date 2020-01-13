Ёлочками украсится земля

В ближайшие годы символ новогоднего праздника – зеленые ёлочки расширят свой ареал в лесном фонде Курчумского района на 16 гектаров.

Эта площадь будет «заселена» 64 тысячами саженцев, которые в настоящее время находятся в двух питомниках КГУ «Курчумское лесное хозяйство».

…Радующие глаз пушистые красавицы укрыты снегом, ничто не нарушает их покой. Работники леса начинали «колдовать» над ними, когда они ещё семенами легли в землю. За елочным питомником, что находится в Курчуме, закреплена молодой специалист, мастер леса Дана Бейсекенова. Побывав накануне Нового года в лесохозяйственной организации, удалось узнать о технологии выращивания хвойных пород деревьев.

Начинается все осенью, со сбора в лесу елочных шишек на семена. Когда наступает зима, они помещаются в снежные бурты. Таким образом, в течение двух–трёх месяцев семенам обеспечиваются условия естественной природной среды. За этот период шишки дозревают, доходят до кондиционного семенного состояния. Весной они извлекаются из снега и протравливаются марганцевым раствором, после чего просушиваются до сыпучего состояния. После этого лесоводы приступают к севу. Вспахиваются свободные площади гослесфонда, в теплую землю укладываются семена.

По словам специалистов, уход за ёлками весьма схож с уходом за зеленью на домашних грядках. Прополка, подкормка и полив на плантациях лесопитомника должны проделываться регулярно и в срок.

– Очень важно, чтобы сеянцы (так называют молодые деревца до их пересадки в почву) были в состоянии покоя, – говорит инженер по лесовосстановлению КГУ «Курчумское лесное хозяйство» Кайрат Сагиев. – Их приживаемость, дальнейшее развитие определяются совокупностью ряда факторов. Некоторые из них, на первый взгляд, могут показаться незначительной мелочью, но это не так. Имеет значение то, как извлекли сеянец из снежника и довезли до места посадки, качество вспашки земли, в целом подготовленность весенней почвы, правильность укладки в нее семян, дальнейший уход за ними… Посадочный материал, который растет в наших питомниках, благодаря трудам коллектива является качественным. Поэтому и приживаемость после пересадки в почву ожидается хорошая.

В ведомстве КГУ «Курчумское лесное хозяйство» находится 189315 гектаров государственного лесного фонда. Названная территория включает не только леса, но и степи, полупустыни, пашни, горы. Непосредственно лесными угодьями покрыто 64 тысячи 612 гектаров фонда. В структуру лесохозяйственной организации входят Чердоякское и Пугачевское лесничества. Кроме елок на территории гослесфонда растут сосна, пихта, сибирский кедр, а также осина, тополь, береза, боярышник, дикая яблоня, шиповник и другие растения.

Минувшей весной в рамах программы «Жасыл өлке» курчумские лесоводы отпустили из своих питомников порядка 15 тысяч саженцев тополя, березы, дикой яблони, вяза, сибирской сосны для посадки в Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове, Тарбагатайском районе, а также в курчумских организациях и сельских округах. Частным лицам также предоставляется возможность приобрести молодые деревца в лесопитомниках. В 2020 году планируется высадить кроме елок еще и саженцы березы, сосны. В общей сложности будет озеленено порядка 45 гектаров.

Большая работа по охране и восстановлению зеленого одеяния земли, которым являются наши леса, лежит на плечах коллектива, где в настоящее время работает 81 человек. Из них более 40 заняты «в поле», то есть ежедневно обходят свои лесные кварталы, выявляют внезаконные рубки, предупреждают пожары, защищают зверей и птиц. По информации администрации лесохозяйственой организации, фактическая нагрузка на лесников серьезно превышает утвержденные нормы. Поэтому служителям леса приходится работать, что называется, на износ. В действительности штат организации должен составлять не 81, а 154 работника. Лесоводы надеются, что эта проблема все же решится.

В предновогодние дни к привычной работе этих людей прибавляется еще и охрана елей от незаконной вырубки. Такие случаи не так часты, как в густонаселенных районах, но все же не исключены. Стражи леса не теряют бдительности, поэтому живые елки, украшая родную землю, будут радовать нас.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район