В Усть—Каменогорске стартовала онлайн—акция «Я стихи читаю о войне…».

В рамках программы «Рухани жаңғыру» Центральная городская библиотека им. О. Бокея

запустила поэтический марафон, посвященный 75-летию Великой Победы.

Он стартовал со стихотворения восточноказахстанского поэта—фронтовика Михаила Чистякова, который знаком с войной не понаслышке.

– Это стихотворение Михаила Ивановича написано

в 1985 году и называется «Стихи о войне», – рассказала заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Ирина Каланчина. – Оно входит в поэтическую книгу «Эхо огненных лет», в которой объединены фронтовые произведения, написанные в разные годы творчества. Их нельзя читать без волнения, поскольку они созданы человеком, знающим, какой ценой досталась Победа.

По задумке организаторов, стихи на военную тематику прочтут писатели, поэты и общественные деятели, а также жители Восточно-Казахстанской области, которые желают отдать дань памяти ветеранам.

– День Победы – это святой праздник, – добавила Ирина Каланчина. – Хочется, чтобы каждый помнил и ценил подвиг наших героев.

Добавим, что ознакомиться с видеороликами можно на сайте библиотеки http://www.bokeylibrary.kz и в социальных сетях.

Татьяна Кравченко