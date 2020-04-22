Я стихи читаю о войне…

Рухани жаңғыру

В УстьКаменогорске стартовала онлайнакция «Я стихи читаю о войне…».  

Я стихи читаю о войне...

В рамках программы «Рухани жаңғыру» Центральная городская библиотека имОБокея 
запустила поэтический марафонпосвященный 75-летию Великой Победы
Он стартовал со стихотворения восточноказахстанского поэтафронтовика Михаила Чистяковакоторый знаком с войной не понаслышке 

– Это стихотворение Михаила Ивановича написано 
в 1985 году и называется «Стихи о войне», – рассказала заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Ирина Каланчина. – Оно входит в поэтическую книгу «Эхо огненных лет», в которой объединены фронтовые произведения, написанные в разные годы творчества. Их нельзя читать без волнения, поскольку они созданы человеком, знающим, какой ценой досталась Победа. 

По задумке организаторов, стихи на военную тематику прочтут писатели, поэты и общественные деятели, а также жители Восточно-Казахстанской области, которые желают отдать дань памяти ветеранам. 

– День Победы – это святой праздник, – добавила Ирина Каланчина. – Хочется, чтобы каждый помнил и ценил подвиг наших героев.  

Добавим, что ознакомиться с видеороликами можно на сайте библиотеки http://www.bokeylibrary.kz  и в социальных сетях. 

 Татьяна Кравченко 

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