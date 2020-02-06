Волонтеры Восточного Казахстана объединят усилия в совместных проектах, направленных на оказание помощи людям.

В Усть-Каменогорске открылся городской центр волонтеров. Теперь на базе Молодежного ресурсного центра добровольцы могут обмениваться идеями и предложениями, координировать планы и мероприятия, изучать специальную литературу – методические пособия и брендбуки, которые помогут в организации и выполнении работы.

– Мы одни из первых в Казахстане реализуем такой проект. В этом центре будет сосредоточена вся информация о деятельности волонтерских организаций. Каждый желающий может войти в состав любого движения и оказывать добровольную помощь, – говорит директор городского Молодежного ресурсного центра Ринад Ахметжанов. – Только в Усть-Каменогорске около 700 волонтеров, они проводят не только едино-временные акции, но и те, что носят постоянный характер.

Особо приятно, что волонтеров много среди молодежи. Они участвуют в республиканских и международных мероприятиях, обмениваются опытом на форумах или делятся результатами своих проектов с единомышленниками.

Среди представителей волонтерского движения, собравшихся на открытии центра, присутствовали и опытные добровольцы. Ирина Ляховская уже 15 лет помогает детям, пенсионерам, всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а также людям с особыми потребностями.

– Волонтеры – это люди, готовые в любое время бескорыстно прийти на помощь, – подчеркнула она. – Меня не нужно хвалить или благодарить, я помогаю от души, по зову сердца.

В открытии центра принял участие аким Усть-Камено-

горска Жаксылык Омар. Он пригласил молодежь активно вливаться в ряды волонтеров, а также поддержал идею об учреждении премии «Волонтер года», которая могла бы стать традиционной.

– Мы проводим каждый год молодежный форум «Алау», включим туда две номинации – «Лучший волонтер» и «Лучшая волонтерская организация», – прокомментировал он. – Можно ежеквартально подводить итоги и награждать лучших волонтеров и организации, это станет хорошим стимулом.

Дамир Омаров