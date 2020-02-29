Родителям детей с особенностями развития рассказали, как избавиться от негативных установок и помочь ребенку заговорить.

Специалист международного класса по развитию речи детей от двух лет, автор игровых тренингов для родителей и педагогов Ринат Каримов провел в Усть-Каменогорске семинар «Я говорю». Полезное занятие посетили специалисты, работающие в этом направлении, а также родители. В ходе семинара Ринат Каримов раскрыл им методы запуска речи у детей с особенностями развития, в том числе с расстройством аутистического спектра.

– Мы пригласили специалиста из Москвы, чтобы он подробно рассказал о том, как дети видят этот мир, как родителям принять свое чадо, о негативных установках взрослых, влияющих на психику ребенка и на его отношение к миру. Главное – важно было пояснить, как именно можно помочь ребятам заговорить, – поделилась руководитель частного фонда «Катализатор прогресса» Меруерт Утегенова.

Автор семинара постарался раскрыть для участников тему с теоретической и практической стороны. Помимо обсуждения методов развития ребенка и запуска его речи, как Томатис, Fast ForWord, Floortime, АBA и сенсорная интеграция, Ринат Каримов поделился секретом действий во время детской истерики и способами повышения активности детей.

Гульжан Естаева