Яркое торжество

В Усть-Каменогорске широко отпраздновали День независимости РК.

В областном центре стартовал зимний спортивный сезон. Открылись катки в Левобережном комплексе, в парке «Самал» и на стадионе «Алтай».

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия состоялся торжественный концерт, подготовленный творческими коллективами этнокультурных объединений.

– Для нас, казахстанцев, этот праздник многое значит – это не только День независимости, но и день единства нашего многонационального народа, – говорит заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ВКО Жанна Аскарова. – Еще раз с праздником всех, желаю успехов и благополучия!

Благодарственными письмами награждены представители этнокультурных объединений и общественные деятели. В холле развернулась фотовыставка, где посетители могли ознакомиться с различными достижениями и событиями деятельности Дома дружбы за годы независимости.

Вечером на площади Республики для горожан и гостей города провели праздничный концерт с участием местных исполнителей и приглашенных звезд казахстанской эстрады.

Группы «Ньютон», «Нон-стоп», «Әлем сазы», Best voice и Асем Рыспаева исполнили отечественные и зарубежные хиты. Хедлайнером вечера стали группа «Формат» и Кайрат Баекенов.

Жителей города с праздником поздравил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– Этот праздник, символизирующий свободу и величие народа, для нас по-особому дорог и знаменателен. Благодаря обретению подлинной независимости Казахстану удалось достичь существенных высот в экономическом, социальном и культурном развитии, получить признание мирового сообщества, – сказал он.

Дамир Омаров

Фото Дмитрия Франчука