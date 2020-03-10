Язык до Индии доведет

Индия – далекая и загадочная страна слонов, священных коров и рикшей распахнула двери и предстала во всех своих красках перед учительницей английского языка из Курчума.

Произошло это минувшим летом, причем неожиданно для Арайлым Токпаевой. Она призналась, что ранее представить себе поездку в эту страну не могла даже в самых смелых своих мечтах.

Правда, путь школьного преподавателя до мечты был нескорым и нелегким. Кропотливый труд стал правилом для Арайлым когда она была еще ученицей. Поэтому она смогла окончить школу с отличием. Затем – учеба в старейшем и престижном вузе страны – КазНУ имени Аль Фараби на факультете физики на базе английского языка. То есть от студентов этого факультета требовались удвоенные знания – английского и физики. С дипломом вернулась в Курчум и стала работать в родной школе, получившей к этому времени статус гимназии. Вела уроки физики, английского и даже психологию. Получила второе высшее образование в ВКГУ имени С. Аманжолова и уже с дипломом учителя английского обучает этому языку школьников гимназии.

На курсах повышения квалификации в городе Усть-Каменогорске, Арайлым услышала о программе ITEC, реализуемой Министерством образования и Посольством Индии в Казахстане. По условиям, претендент на участие должен подать заявку по форме в Посольство, что и было сделано. Ответ не заставил себя ждать и пришел уже через два дня. В нем сообщалось, что А. Токпаева прошла отбор и может готовить необходимые документы.

– Мы летели из Астаны до Абу-Даби десять часов, –рассказала Арайлым. – Затем еще три часа в воздухе до места назначения – города Хайдарабад, где и проходило обучение. В казахстанской группе было 24 учителя английского и четыре преподавателя из вузов, представляющих разные регионы Казахстана. Обучение длилось шесть недель.

Занятия велись по оксфордской системе. Нас обучали приемам, методам обучения детей английскому языку в школе. Акцент – на повышение языковой грамотности, по окончании занятий все слушатели сдавали экзамены.

– Далекая от Казахстана Индия знакома нашим соотечественникам большей частью по фильмам, да по телевизионным сюжетам. Какой она оказалась в реальности?

– В действительности – это удивительная страна. Ее древней, богатейшей культуре можно удивляться бесконечно. Кстати, в конце каждой недели нас знакомили с местными традициями, историей, мы посещали достопримечательности и общественные места.

Удивляться приходилось не однажды. Например, тому, что на базарах перед покупкой нужно обязательно поторговаться с продавцом. В противном случае он может обидеться. У индусов очень богатая, разнообразная кухня с острыми блюдами и изобилием фруктов. Люди этой страны с большим почтением относятся к учителям и встают при их появлении, уступают место в общественном транспорте. Государственных языков в этой стране два – английский и хинди. Кроме этого, в различных штатах Индии могут быть использованы еще 22 языка. В целом, в этой стране существует свыше 400 различных языков.

Поездка в удивительную Индию позволила Арайлым существенно обогатить свои уроки, привнести в них новый учебно-познавательный материал. Однако останавливаться на достигнутом не в ее правилах, есть новые мечты, к которым нужно идти шаг за шагом.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район