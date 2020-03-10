Язык до Индии доведет

Общество

Индия – далекая и загадочная страна слонов, священных коров и рикшей распахнула двери и предстала во всех своих красках перед учительницей английского языка из Курчума.

Язык до Индии доведет

Произошло это минувшим летом, причем неожиданно для Арайлым Токпаевой. Она призналась, что ранее представить себе поездку в эту страну не могла даже в самых смелых своих мечтах.

Правда, путь школьного преподавателя до мечты был нескорым и нелегким. Кропотливый труд стал правилом для Арайлым когда она была еще ученицей. Поэтому она смогла окончить школу с отличием. Затем – учеба в старейшем и престижном вузе страны – КазНУ имени Аль Фараби на факультете физики на базе английского языка. То есть от студентов этого факультета требовались удвоенные знания – английского и физики. С дипломом вернулась в Курчум и стала работать в родной школе, получившей к этому времени статус гимназии. Вела уроки физики, английского и даже психологию. Получила второе высшее образование в ВКГУ имени С. Аманжолова и уже с дипломом учителя английского обучает этому языку школьников гимназии.

На курсах повышения квалификации в городе Усть-Каменогорске, Арайлым услышала о программе ITEC, реализуемой Министерством образования и Посольством Индии в Казахстане. По условиям, претендент на участие должен подать заявку по форме в Посольство, что и было сделано. Ответ не заставил себя ждать и пришел уже через два дня. В нем сообщалось, что А. Токпаева прошла отбор и может готовить необходимые документы.

– Мы летели из Астаны до Абу-Даби десять часов, –рассказала Арайлым. – Затем еще три часа в воздухе до места назначения – города Хайдарабад, где и проходило обучение. В казахстанской группе было 24 учителя английского и четыре преподавателя из вузов, представляющих разные регионы Казахстана. Обучение длилось шесть недель.

Занятия велись по оксфордской системе. Нас обучали приемам, методам обучения детей английскому языку в школе. Акцент – на повышение языковой грамотности, по окончании занятий все слушатели сдавали экзамены.

– Далекая от Казахстана Индия знакома нашим соотечественникам большей частью по фильмам, да по телевизионным сюжетам. Какой она оказалась в реальности?

– В действительности – это удивительная страна. Ее древней, богатейшей культуре можно удивляться бесконечно. Кстати, в конце каждой недели нас знакомили с местными традициями, историей, мы посещали достопримечательности и общественные места.

Удивляться приходилось не однажды. Например, тому, что на базарах перед покупкой нужно обязательно поторговаться с продавцом. В противном случае он может обидеться. У индусов очень богатая, разнообразная кухня с острыми блюдами и изобилием фруктов. Люди этой страны с большим почтением относятся к учителям и встают при их появлении, уступают место в общественном транспорте. Государственных языков в этой стране два – английский и хинди. Кроме этого, в различных штатах Индии могут быть использованы еще 22 языка. В целом, в этой стране существует свыше 400 различных языков.

Поездка в удивительную Индию позволила Арайлым  существенно обогатить свои уроки, привнести в них новый учебно-познавательный материал. Однако останавливаться на достигнутом не в ее правилах, есть новые мечты, к которым нужно идти шаг за шагом.

Рысбек Жантыкеев
Фото автора
Курчумский район

Ответить