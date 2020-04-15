Эх, дорожка фронтовая

Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Шаровский рассказал, как прокладывалась дорога к Великой Победе.

15 декабря 1926 года в селе Ситниково Баевского района Алтайского края на свет появился будущий защитник Родины. Семья Андрея Елисеевича была из рабочих – отец трудился слесарем, а мать – в совхозе. По его воспоминаниям, детство не было голодным – спасали хозяйство и огород, а также рыбалка и охота, куда он ходил вместе с отцом. В 12 лет мальчик прошел обряд посвящения в охотники – ему доверили ружье.

Как окажется впоследствии, отличное владение огнестрельным оружием предопределит его предназначение на фронте.

– Стрелять научился на охоте еще ребенком, – поделился ветеран. – Ходил на уток. За один такой поход пять штук приносил домой. Отец еще шутил: «Ну вот, уже сын меня кормит».

Когда юноше было 17 лет, его забрали в армию, где он обучался в полковой школе на офицера. Однажды новобранцев в срочном порядке отправили на стрельбище. В тот период советские войска несли большие потери и среди молодых парней выбирали тех, кого можно отправить на фронт защищать Родину. В их числе оказался и солдат Шаровский.

– Я выглядел старше своих лет, наверно, поэтому меня выбрали одним из первых, – отметил ветеран. – Дали ручной пулемет и 11 патронов. В 500 метрах поставили мишень. Сразу понял, какая задача стоит передо мной. Вспомнились слова отца, которые он говорил мне во время охоты: «Крепко держи ружье, иначе не попадешь». Я прижал пулемет к плечу и выстрелил – 11 патронов и все в мишень! Меня попросили повторить, вдруг случайно получилось. Результат тот же. Тогда мне написали: «Отличный стрелок с ручного пулемета» – и отправили на фронт.

Первые бои прошли под Ленинградом, когда наша армия взяла Старую Руссу. Потом была Эстония, где Андрей Елисеевич получил ранение в ногу. После этого его перебросили в Польшу, где учили правильно обращаться с гранатами. Молодой боец участвовал и во взятии Кёнигсберга (сейчас – Калининград), благодаря его сноровке и точной стрельбе солдаты Советской армии смогли попасть в город.

– Немцы отстреливались и не давали нам войти в город, – сказал Андрей Шаровский. – Везде были снайперы, только заметили – сразу стреляли.

Тогда-то и пригодилась запись «Отличный стрелок с ручного пулемета». Перед ним поставили боевую задачу – убрать снайперов, чтобы открыть путь.

– Мне выкопали специальную траншею и выдали пулемет, замаскировали мое местоположение, – объяснил он. – Только за первую ночь я уничтожил трех немецких снайперов.

На этом задании Андрей Елисеевич получил второе ранение – недалеко разорвался снаряд, и осколок попал в левую руку, лишив молодого бойца пальца. Под непрерывной стрельбой он оказал себе первую помощь, а когда все стихло, добрался до штаба, откуда его направили в медсанбат.

– Нас повезли ночью на машине без света фар, чтобы остаться незамеченными, – поделился ветеран. – Но откуда-то появился немецкий самолет, который сбросил четыре бомбы. К счастью, ни одна не попала и даже не повредила машину. Потом на поезде нас доставили до санбата в Подмосковье. Там мне сделали операцию и дали инвалидность на два года. Там же, в госпитале, узнал о Великой Победе над фашистской Германией.

За боевые заслуги перед Отечеством Андрея Шаровского наградили орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» и юбилейными наградами.

После того как выписался из санбата, решил, что нужно ехать на родную землю – в село Ситниково. Там он работал заготовителем – закупал молочную и мясную продукцию, яйца и отвозил на продажу в район. Андрей Елисеевич понимал, что без образования он не сможет устроиться на хорошую работу, поэтому поступил учиться в Алтайскую двухгодичную школу дорожных мастеров. Но в родном селе для него работы не оказалось, и в 1952 году он отправился в далекий Зыряновск (ныне – Алтай), где до выхода на пенсию трудился мастером, прорабом, механиком, слесарем-трубоукладчиком… Немало проложено дорог и построено домов в этом городе благодаря умелым рукам и трудолюбию Андрея Шаровского. Но главной своей заслугой он считает протоптанную солдатскими сапогами дорогу Победы…

Татьяна Кравченко

Район Алтай