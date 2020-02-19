Эхо Афганской войны

В областном центре почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

В Усть-Каменогорске состоялась церемония возложения цветов и венков, приуроченная к

31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у памятника воинам-восточноказахстанцам, погибшим в Афганистане.

– Прошло более 30 лет с тех пор, как закончилась эта война, – сказал заместитель акима Усть-Каменогорска Эльдар Толеубеков. – Но о ней должны помнить не только те, кого коснулись эти события. Надо, чтобы об этом знали и помнили все, особенно наша молодежь, ведь это и есть патриотическое воспитание.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. События в Афганистане отразились на судьбе целого поколения. Эта страшная война принесла горе и боль во многие семьи. Для наших военных она длилась десять лет, начавшись 25 декабря 1979 года, когда первые солдаты были отправлены в эту страну. В войне, в составе Ограниченного контингента советских войск, участвовало более 21 тысячи казахстанцев. Около тысячи наших солдат пали в боях.

– Любая война имеет одинаковую историю, и эхо этой трагедии до сих пор болью отдается во многих наших семьях, – отметил председатель ВК областного Союза ветеранов войны в Афганистане Кайрат Мусин. – Из ВКО в Афганистан было призвано 2500 молодых ребят. Во время боевых действий погибли 86 наших земляков, трое пропали без вести. Сейчас в нашем регионе проживают 1987 ветеранов Афганской войны, 130 из них инвалиды и 45 имеют ранения.

Продолжением мероприятия стало торжественное собрание в Доме творчества школьников, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались в основном ветераны войны в Афганистане и их семьи. Минутой молчания они почтили память всех не вернувшихся с войны – погибших в бою, умерших от ран и ушедших из-за болезней. На тематическом концерте прозвучали военно-патриотические песни в исполнении лучших городских коллективов.

Ерик Абитов

Дмитрий Франчук