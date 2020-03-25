Это что за остановка?

В Семее слабовидящие граждане обратились с просьбой объявлять названия остановок в общественном транспорте.

Эта просьба поступила акиму города Ермаку Салимову в рамках приема граждан по личным вопросам. Представители Казахского общества слепых обратились с просьбой установить светофоры со звуком и устранить недоработки в сфере пассажироперевозок. В частности, крупнее и четче обозначить номера автобусов либо добавить подсветку, поскольку определить номер подъезжающего к остановке автобуса очень сложно. Также было отмечено, что кондуктора в общественном транспорте не объявляют остановки, это усложняет людям с особыми потребностями передвижение.

Ермак Салимов поручил руководителю городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сериккали Жуманову разобраться с озвученной проблемой.

– Перевозчики обязаны обеспечить объявление остановок в салонах городского транспорта. Подготовьте флешки, запишите на них голосовое объявление остановок на казахском, русском и английском языках, – поручил Ермак Салимов.

Аким города также попросил по возможности укрупнить таблички с номерами автобусов, он поручил отделу ПТиАД решить эту проблему.

В ходе приема граждан к акиму города обратились 13 семейчан. Они озвучили вопросы личного и общественного характера. Часть из них решили на месте, другие взяты на контроль.

Флора Левина

Семей