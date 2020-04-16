Это нужно знать

На вопросы, связанные с трудовым законодательством, отвечают специалисты Управления государственной инспекции труда ВКО.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РК № 19 от 12 марта 2020 года, на период домашнего карантина работникам оформляется лист временной нетрудоспособности без посещения медицинских организаций. Как будет оплачиваться больничный лист?

В соответствии с пунктом 1-3 ст. 133 Трудового кодекса РК (далее – Кодекс), работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности. Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листы временной нетрудоспособности, выданные в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Социальные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются работникам с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Размеры социального пособия по временной нетрудоспособности определяются постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года № 1103 «Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности», согласно которому размер пособия, выплачиваемого за один месяц, не может превышать пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя за соответствующий год (МРП=2778 тенге), т. е. 41670 тенге.

Кроме того, в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена деятельность отдельных организаций.

Как работодатель может осуществить введение режима неполного рабочего времени?

Согласно ст. 70 Кодекса, по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполное рабочее время. Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в том числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.

Оплата труда при этом будет осуществляться пропорционально фактически отработанному времени.

Как осуществляется режим гибкого рабочего времени?

Режим гибкого рабочего времени – особая форма организации режима работы, основанная на суммированном учете рабочего времени, при котором учитываются интересы работников и производства. Такой режим применяется как при пяти-, так и при шестидневной рабочей неделе и может устанавливаться на определенный или неопределенный срок.

Согласно ст. 74 Кодекса, для работников может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. При режиме гибкого рабочего времени устанавливаются: 1) фиксированное рабочее время; 2) гибкое (переменное) рабочее время, в течение которого работник вправе по своему усмотрению выполнять трудовые обязанности; 3) учетный период.

Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников продолжительность рабочего времени.

Как будет производиться оплата труда при дистанционной работе?

Все предприятия, как государственные, так и частные, вне зависимости от форм собственности, которые могут перейти на дистанционный режим работы, должны это сделать.

По соглашению сторон и в случае если позволяет производственный процесс, в период карантина работодатель вправе установить дистанционную работу. Согласно ст. 138 Кодекса, дистанционная работа является особой формой осуществления трудового процесса вне места расположения работодателя с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий. Работодатель предоставляет работнику средства коммуникаций (средства связи) и несет расходы по их установке и обслуживанию.

В случае, когда работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по соглашению с работником. По соглашению сторон дистанционному работнику могут возмещаться и иные расходы, связанные с выполнением работы для работодателя (стоимость электроэнергии, воды и другие расходы).

Для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается фиксированный учет рабочего времени, особенности контроля за которым определяются в трудовом договоре. В данном случае условия осуществления работы, учет рабочего времени, расходы устанавливаются по соглашению сторон (актом работодателя, трудовым договором), а оплата заработной платы производится за фактически отработанное время.

В случае невозможности принятия данных мер, работодатели могут направить работников в вынужденный простой?

Согласно ст. 112 Кодекса, порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы (42500 тенге). Однако по соглашению между работником и работодателем оплата времени простоя может устанавливаться выше, чем 42500 тенге.

Как предоставляется оплачиваемый отпуск для одного из родителей?

Согласно ст. 93 Кодекса, предоставление очередного трудового отпуска осуществляется в соответствии с графиком отпусков или вне графика по соглашению сторон, в случае возникновения такой необходимости. В связи с этим работодатели могут или обязаны предоставить одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

Если оба родителя уже побывали в трудовом отпуске, то согласно ст. 97 Кодекса, по соглашению сторон трудового договора на основании заявления работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность

отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению

между работником и работодателем.

Кому положены социальные выплаты из ГФСС?

Социальная выплата осуществляется из ГФСС (Государственный фонд социального страхования) для лиц, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, в размере 42500 тенге в месяц.

Категории лиц, имеющих право на получение социальной выплаты: работники субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства; работники субъектов крупного предпринимательства в населенных пунктах, где введен карантин; индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); плательщики единого совокупного платежа; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера.

Заявление подается в местный орган по вопросам занятости работодателем (может подать и сам работник) через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства» с приложением списка работников, направленных в отпуска без содержания в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения.

Как производится сокращение работников?

При сокращении работников работодатель обязан письменно уведомить работника не менее чем за один месяц, если в трудовом и коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления, с выплатой согласно

пп. 2 п. 1 ст.131 Трудового Кодекса компенсации в связи с потерей работы в размере средней зарплаты за месяц.

Также работодатели могут максимально ограничить выход на работу лиц, входящих в группу риска (старше 55 лет и имеющих общие проблемы

со здоровьем, а также имеющих хронические заболевания), с соблюдением требований статей 93, 138 Кодекса.

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя с нарушением трудового законодательства, вы можете обратиться в Управление государственной инспекции труда ВКО (электронный адрес:

enbek-i@akimvko.gov.kz) с соблюдением требований ст. 145 Предпринимательского кодекса РК (в заявлении указываются наименование проверяемого субъекта, его местонахождение, идентификационный номер, фамилия, имя, отчество физического лица, а также проверяемый период).

Бакытгуль Бельбаева