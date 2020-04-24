Это нужно знать

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В период чрезвычайного положения какая категория граждан будет обеспечена продуктово-бытовыми наборами?

На период чрезвычайного положения продуктово-бытовыми наборами будут обеспечены:

Дети-инвалиды до 16 лет, за исключением лиц, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях. Инвалиды 1, 2, 3 групп всех возрастов. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости населения. Детям в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь, в том числе из многодетных семей.

Обеспечение продуктово-бытовыми наборами осуществляется путем перечисления денежных средств на счета лиц – получателей помощи либо в натуральном виде.

Списки получателей и состав продуктово-бытового набора определяются местными исполнительными органами.

График работы Центров занятости – в будние дни с 9.00 до 18.00.

Контактные телефоны: г. Усть-Каменогорск – 87026736697, 87719136106, 87776334394, 87752038646; г. Семей – 87028615229, 87771145814, 87472660374, 87751756823.

Как пройти переосвидетельствование/освидетельствование инвалидности?

В случае если срок переосвидетельствования наступил менее чем за месяц до введения чрезвычайного положения (после 16 февраля) или во время действия режима чрезвычайного положения (после 16 марта), сроки продлеваются автоматически на время действия чрезвычайного положения.

Если срок переосвидетельствования наступил ранее чем за месяц до чрезвычайного положения (до 16 февраля) и в случае первичного освидетельствования, услуга будет оказана заочно либо очно по обращениям в отделы МСЭ:

г. Усть-Каменогорск, ул. Киевская, 1, телефон 8/7232/226-402;

г. Семей, ул. Козбагарова, тел 8/7222/563-999.

График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17.30.

Кто имеет право на адресную социальную помощь в период чрезвычайного положения?

Право на государственную адресную помощь имеют лица (семьи) со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. Размер черты бедности на 2 квартал 2020 года составляет 21 298 тенге.

Лица, получавшие адресную социальную помощь в первом квартале 2020 года, продолжат ее получение во втором квартале без необходимости сдачи дополнительных документов.

В случае если произошли изменения в составе семьи или доходах, вам необходимо обратиться в отделы занятости по месту жительства по телефонам, указанным на сайте Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области.

В состав семьи по закону включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления совокупного дохода семьи за расчётный период на количество месяцев в указанном периоде и число членов семьи.

Если семья подходит под все указанные критерии, необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства.

График работы Центров занятости – в будние дни с 9.00 до 18.00.

Контактные телефоны: г. Усть-Каменогорск – 87026736697, 87719136106, 87776334394, 87752038646; г. Семей – 87028615229, 87771145814, 87472660374, 87751756823.

Допускаются ли арест, взыскание или другие ограничения на банковские счета клиентов, получающих социальную выплату в размере 42500 тенге?

В условиях чрезвычайного положения не допускаются арест, взыскание или другие ограничения на банковские счета клиентов, получающих социальную выплату в размере 42500 тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» не допускается обращение взыскания на деньги, находящиеся на банковских счетах, которые предназначены для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемые из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования.

Аналогичное ограничение предусмотрено положениями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при взыскании задолженности по договору банковского займа на основании платежного требования.

На «специальные» счета могут быть зачислены только вышеуказанные выплаты по соответствующему коду назначения платежа. Деньги, находящиеся на таких счетах, защищены от взыскания третьих лиц.

Во избежание подобных ситуаций в обязательном порядке в заявлении об открытии банковского счета указывается его специальное назначение.

Вопросы и жалобы можно направлять на сайт Агентства по регулированию и развитию финансового рынка либо на телефоны горячей линии: 8/7272/788-144, 788-122.

График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной.

МЕДИЦИНА

Каков порядок въезда и выезда из городов, где введены ограничения, для прохождения срочного лечения, в том числе химиотерапии, гемодиализа и др.?

Для лиц, въезжающих и выезжающих по медицинским показаниям, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, разрешается въезд/выезд в сопровождении не более двух человек при предъявлении на блокпостах медицинской справки. Для оформления документов жителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Каким образом можно приехать из района и забрать из больницы городов Усть-Каменогорск, Семей выписывающегося больного, в том числе роженицу с ребенком?

Забрать из стационарных медицинских учреждений выписывающихся рожениц и несовершеннолетних можно, предъявив на блокпостах при въезде и выезде в город справку о выписке пациента, в том числе и в электронной версии.

При этом въезд/выезд разрешается в сопровождении не более двух человек.

Где и как можно пройти тестирование COVID-19?

Тестирование на COVID-19 можно пройти только по назначению врача. Тестированию подлежат:

– лица с подозрением на COVID-19;

– лица, отнесенные к близким контактам, на третий день после контакта при отсутствии симптомов;

– лица, прибывшие из стран категории 1а, 1б, помещенные в карантинный стационар;

– медицинские работники, имеющие респираторные симптомы;

– госпитализированные больные с пневмонией;

– медицинские работники с повышенным риском заражения (карантинные объекты, инфекционные

стационары).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каков список товаров, за ценами на которые следит государство?

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, куда вошли 19 наименований, а именно: мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта, рожки, крупа гречневая, рис, говядина лопаточно-грудная часть, мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% в мягкой упаковке, кефир 2,5% в мягкой упаковке, творог, яйца 1 категории, масло подсолнечное, масло сливочное несоленое, картофель, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар-песок, соль. Государственными органами на постоянной основе осуществляется мониторинг цен на перечисленные товары.

Кто и как будет отслеживать ситуацию ценообразования на основные продукты питания?

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, куда вошли 19 наименований. В случае необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, государственными органами будут приниматься меры в соответствии с законодательством в сфере защиты конкуренции. Проводится мониторинг цен.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Как будет проходить сдача выпускных экзаменов у студентов вузов?

Для студентов 1, 2, 3 курсов предусмотрено три варианта: сдача экзамена в дистанционном формате; выставление оценки по дисциплине на основе текущих оценок; перенос экзамена на более поздний срок с выставлением оценки «I» (Incomplete). Это позволит студентам сдать экзамен позже и защитит их от отчисления.

Решение принимает каждый вуз сам в рамках академической самостоятельности.

Для студентов выпускного курса защита дипломных работ остается. Если карантинные ограничения не снимутся, то работы будут защищаться дистанционно.

Что касается комплексного экзамена, то здесь каждый вуз применит один из следующих вариантов: проведение комплексного экзамена в дистанционном формате; выставление суммативной оценки на основе оценок по базовым дисциплинам; перенос комплексного экзамена на более поздний срок (лето или осень).

Памятка по соблюдению режима карантина

НЕОБХОДИМО:

Соблюдать масочный режим. Ограничить нахождение без медицинских масок повсеместно в общественных местах и транспорте. Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра при общении. Отказаться от рукопожатий и объятий. Гражданам старше 70 лет соблюдать режим самоизоляции. Ограничить проведение семейных мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке. Регулярно утилизировать мусор , использованные маски и перчатки предварительно помещать в пластиковый пакет.

РАЗРЕШЕНО:

Выходить из дома или квартиры при наличии пропуска и удостоверения личности по чётным или нечётным дням для посещения объектов торговли , аптек, банков и совершения покупок. Свободно передвигаться по территории Восточно-Казахстанской области по медицинским показаниям при наличии соответствующих медицинских документов в сопровождении не более двух человек. Передвигаться на личном транспорте в соответствии с пропуском по чётным числам месяца для автомобилей с номерами, оканчивающимися на чётную цифру, по нечётным числам – с нечётной цифрой в конце номера. При передвижении на дачи за пределами административной территории городов Усть-Каменогорск и Семей при себе необходимо иметь пропуск, удостоверение личности, правоустанавливающие документы на дачный участок. Пользоваться услугами электронных ресурсов и сервисов для онлайн-покупок и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов. При необходимости получения медицинской помощи обращаться по телефону 103; для консультаций по вопросам коронавируса – в единый Call -центр 1406.

ЗАПРЕЩЕНО:

Выходить из дома и квартиры без специального пропуска. Передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых членов семьи. Движение личного транспорта в ночное время с 21.00 до 05.00, в выходные и праздничные дни . Частный извоз, за исключением официальных служб такси .

Информация о текущей ситуации размещается на сайте coronavirus2020.kz, телеграм-канале No Cov VKO.

ВАЖНО! Принять и строго соблюдать все требования и ограничения. ПОМНИТЕ! Нарушение режима карантина

влечёт административную и уголовную ответственность.