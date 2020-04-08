Этот день мы приближали как могли

Долгожданная победа в Великой Отечественной войне. За нее отчаянно сражались не только в кровопролитных боях, но и в тылу. Промышленные предприятия Семея внесли свой неоценимый вклад в полный разгром немецко-фашистских захватчиков.

Семипалатинский мясокомбинат, начавший свою деятельность в ноябре 1934 года, являлся одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности. В годы Великой Отечественной войны комбинат дал фронту и стране 103470 тонн мяса, 20 тыс. тонн колбасных изделий, 100 млн банок консервов, 18344 тонны пищевых концентратов, на 18 млн руб—

лей медицинских препаратов, 7670 метров сухого кетгута, выработал 193500 овчин для полушубков.

В послевоенное время на комбинате стали внедряться более совершенные технологии, начал функционировать завод медицинских препаратов. Год от года увеличивалась и крепла производственная мощность мясоконсервного комбината, росла трудовая слава его коллектива, распространившись далеко за пределы республики.

Свою богатую историю имеет кожевенно-меховое объединение, создание которого началось в 1928 году с кустарного производства купца Плещеева, которое он организовал в небольшом полуподвальном помещении. Вся история комбината – это постоянное развитие его материально-технической базы, увеличение производства продукции, расширение ее ассортимента. Новые цеха, лаборатории были неотъемлемой частью предприятия.

В годы Великой Отечественной войны цех ширпотреба выпускал яловые сапоги, ботинки, поясные офицерские ремни, жилеты из шубного лоскута, фартуки и рукавицы из спилка. Ценой самоотверженного труда был освоен выпуск белой овчины, из которой шили полушубки, бекеши, тулупы, рукавицы. В середине 80-х годов прошлого века наряду с Алма-Атинским и Уральским швейно-меховыми комбинатами Семипалатинское кожевенно-меховое объединение было одним из главных производителей меховой одежды в Союзе.

История создания мукомольно-комбикормового комбината началась в 1929 году с сооружения первого монолитного железобетонного элеватора емкостью 8 тыс. тонн, а затем в 1930 году – строительства мельзавода по проекту американской фирмы «Макдональд». В 1936 году первый в республике мельзавод сортового помола мощностью 200 тонн в сутки начал выдавать продукцию. В 1940 году как самостоятельное предприятие начал строиться первый в Казахстане комбикормовый завод, который был введен в эксплуатацию в январе 1942 года на оборудовании эвакуированных заводов Полтавской, Воронежской и других областей.

Комбикормовый завод выпускал брикетированные комбикорма для кавалерийских частей армии. В 1945 году был построен цех по производству россыпных комбикормов мощностью 200 тонн в сутки. В 1967 году к нему пристроили цех по производству гранулированных комбикормов. В 1957 году на базе двух самостоятельных заводов – мукомольного и комбикормового был образован Семипалатинский мукомольно-комбикормовый комбинат.

После объединения в годы освоения целины на комбинате построили два новых мощных элеватора. Все годы комбинат постоянно развивался: увеличивалась мощность заводов, совершенствовалась технология производства, проводилась механизация и автоматизация технологических процессов и погрузочно-разгрузочных работ, улучшались условия труда, развивалась социальная сфера комбината.

Некоторые промышленные предприятия были эвакуированы в Семипалатинск в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в Семипалатинской области велась большая работа по приему, размещению и вводу в эксплуатацию эвакуированных из прифронтовых районов промышленных предприятий. Так, в город были эвакуированы Харьковская швейная фабрика «Большевичка Украины», Полтавская прядильная фабрика, швейная фабрика имени Володарского, Киевская обувная фабрика, Осташковский кожевенный завод, Азовская чулочная и обувная фабрика, часть оборудования Карело-финской суконной фабрики, Киевского и Воронежского комбикормовых заводов.

Семипалатинская область приняла более трети эвакуированных в Казахстан предприятий легкой и текстильной промышленности. Перед коллективами прибывших предприятий стояла ответственная задача – восстановить оборудование, параллельно с приспособленной продукцией наладить выпуск новой продукции – обмундирования для Красной Армии. С этой задачей они с честью справились. Уже через двадцать дней после прибытия вошла в строй действующая фабрика им. Володарского.

В ноябре 1941 года в Семипалатинск прибыла швейная фабрика «Большевичка Украины», а 15 февраля 1942 года фабрика заработала на полную мощность. За годы войны она достигла очень высокого уровня производительности труда, выполняя установленные нормы выработки на 120-150 процентов. Коллектив этой фабрики за годы войны изготовил более 1,7 миллиона комплектов обмундирования и другой продукции.

26 августа 1941 года в Семипалатинск прибыли 16 вагонов с оборудованием Киевской обувной фабрики, а также 70 рабочих, инженерно-технических работников и членов их семей. Семипалатинцы встретили их тепло, помогли перевезти оборудование на отведенные площадки, смонтировать его. Первый пошивочный цех был пущен 1 ноября, второй –

20 ноября 1941 года, третий – 1 января 1942 года. С первых дней работы фабрика переключилась на выпуск обуви для армии и до конца 1941 года дала 20538 пар.

Не было в Семипалатинске предприятия, артели, где не работали бы эвакуированные из западных областей страны, о чем свидетельствуют документы чулочной и обувной фабрик, кожевенно-шубного комбината, артелей: им. Крупской, имени XVIII партконференции, «Красный кожевник», «Красный шапочник» и других предприятий, хранящиеся в Центре документации новейшей истории. Каждый семипалатинец считал своим долгом помочь своевременно запустить в эксплуатацию эвакуированные предприятия.

Так, в монтаже Осташковского кожевенного завода активное участие приняли рабочие и служащие судоремонтного завода, автоуправления, артели «Тяжеловоз». Вступали в строй, наращивая производство необходимой продукции, и другие эвакуированные в город промышленные предприятия. Благодаря им Семипалатинск стал одним из крупнейших центров легкой промышленности Казахстана. А если учесть мясоконсервный комбинат – то и центром пищевой промышленности. И если в годы Великой Отечественной войны советские воины были тепло одеты, обуты и получали необходимое питание, в этом велика заслуга тружеников города и Семипалатинской области.

Семейчанам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние нашего города, они строили и создавали город и его историю.

Мария Щетинина

Семей