Энергия ветра

В Восточно-Казахстанской области появится первая ветряная электростанция.

Во время пресс-конференции в Службе региональных коммуникаций руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Ержан Шурманов сообщил, что ветряная станция мощностью 100 МВт расположится в поселке Актогай Аягозского района и будет называться «Абай-1». Стоимость проекта составляет 40 млрд тенге, его реализуют за счет частных инвестиций.

– Инвестор есть, земельный участок определили, в данный момент идет оформление землеустроительного проекта, – сказал Ержан Шурманов. – Строительством

займется казахстанская компания ТОО «Жел электрик», которая имеет опыт по возведению подобных альтернативных электростанций, например, солнечной в Капчагае.

Отметим, что сигнальная мачта, которая снимает показатели скорости и силы ветра, была установлена в прошлом году. Полученные данные инвестора устраивают.

Ержан Шурманов также добавил, что перспективные участки для строительства подобных электростанций есть в Уланском и Курчумском районах.

Александра Исаева