Экскурсия по заставе

Старшеклассники школ Курчума стали гостями войсковой части 2535 – пограничного отряда. Командование этого дислоцирующегося в районном центре гарнизона пригласило ребят и их наставников, чтобы рассказать об особенностях и буднях службы защитников рубежей страны. Такая информация для старшеклассников, размышляющих о будущей профессии, важна и может стать аргументом для выбора военной стези.

Программа посещения Курчумского погранотряда началась со встречи в воинском клубе с офицерами командного состава части. 3аместитель командира в/ч 2535 полковник Бекжан Садыбеков рассказал о военном вузе – Академии пограничной службы пограничных войск Казахстана, где готовят офицеров-пограничников. Этот вуз был создан в Алматы еще в 1931 году и по праву считается одним из самых старейших в странах СНГ, имеет богатейшую историю. Ребятам представилась возможность посмотреть короткометражный фильм о службе на границе.

Еще одним пунктом программы стало знакомство с видами стрелкового оружия, приборами связи и другими техническими средствами, которые находятся на вооружении пограничников. Возможность подержать в руках автоматы, гранатометы, пистолеты, бинокли, приборы ночного видения была представлена школьникам после ознакомительной информации опытного инструктора-оружейника. Затем гости побывали на стадионе войсковой части. На его заснеженном поле пограничники продемонстрировали учебное задержание нарушителя границы при помощи служебной собаки, показательный рукопашный бой провели воины подразделения спецназа.

Между тем на границе живут своей жизнью, подчиненной строгим военным канонам. По информации заместителя командира войсковой части, не так давно пограничные заставы приняли новобранцев, призванных на срочную службу. Ранее они прошли подготовку в Курчумском гарнизоне. За каждым молодым воином закреплен опытный наставник. Новобранцы постепенно втягиваются в службу, будни воинских подразделений. В целом комплектование подразделений – важнейшая задача командования.

– В настоящее время идет подбор кадров для контрактной службы, – говорит полковник Бекжан Садыбеков. – Нам требуются молодые люди до 30 лет, без судимости, имеющие специальности водителя, механизатора, связиста, финансиста, ветеринара.

…Завершилось время посещения ребятами пограничного гарнизона. Возможно, кому-то из них эта встреча позволит определиться с выбором профессии.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район