Экохитрости от Дамира

Как не навредить окружающей среде и развить экологические навыки, знает практикующий экотренер, коуч по здоровому образу жизни Дамир Каримов.

Дамир Каримов рассказал школьным учителям, представителям молодого поколения и всем заинтересованным лицам о важных проблемах охраны окружающей среды и методах самостоятельной реализации экологических проектов и мероприятий.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

По словам экотренера, по всему миру требуют решения вопросы, касающиеся пластиковых отходов. Оказалось, десять процентов всей произведенной пластмассы в конце концов оказывается в океане. Это способствует вымиранию до 1 млн морских существ в год. Если ситуация не улучшится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

– Ежеминутно 125 тысяч наземных животных убивают ради пищи, 285 – погибают в результате испытаний и лабораторных опытов, 190 животных становятся материалом для изготовления одежды. Каждый час с лица Земли пропадает три биологических вида, – говорит Дамир Каримов.

Кроме того, страдает и атмосферный воздух – в минуту выбрасывается 6206 тонн диоксида углерода.

Как считает коуч, отдельного внимания требует элементарное расточительство людей. К примеру, в США каждую секунду в мусорное ведро отправляется около 900 кг продуктов, пригодных к употреблению. В Германии эта цифра близка к 320 кг, во Франции – 40 кг. В итоге получается, что в год по всему миру выбрасывают около 2 млрд тонн еды, при этом ежедневно голодают 821 млн человек.

Почти в 100 процентах случаев купленные товары выбрасываются в течение первого года после покупки. В среднем на переработку пойдет лишь четыре процента мусора. Не мудрено, что ежеминутно создается 2470 тонн бытовых отходов.

ПРАВИЛО ШЕСТИ «П»

«Спасем мир вместе!» – вот лозунг всех жителей нашей планеты, неравнодушных к проблемам экологии. Так считает и Дамир Каримов. По его мнению, в первую очередь стоит поработать над сокращением объемов мусора, это определенно даст положительный эффект. Главное в этом деле – каждый должен начать с себя. Для того чтобы легче справиться с этой задачей, экотренер предлагает воспользоваться стратегией 6R (6П) – rethink (переосмысли), refuse (перебейся), repair (почини), reduce (потребляй меньше), reuse (повторно используй), recycle (переработай).

Сначала он предлагает переосмысливать каждый свой поступок с учетом наименьшего вреда окружающей среде.

– Многие тратят заработанные деньги не на то, чтобы купить желаемую вещь, а с целью произвести впечатление на других людей, – считает активист.

В более глубоком погружении в эту тему и получении новых знаний помогут документальные и художественные фильмы, книги, электронные ресурсы об экологии, работа или волонтерство в экологических проектах.

Еще одним важным шагом на пути сокращения отходов является метод отказа, умение обойтись без чего-либо. Коуч по здоровому образу жизни предлагает отказаться от одноразовых вещей. В том числе от пластиковых бутылок, стаканчиков, соломинок, полиэтиленовых пакетов. Вместо этого следует пользоваться экобутылками, термокружками, экосумками, авоськами и другими многоразовыми альтернативами. Также стоит ограничить использование одноразовых губок для посуды, влажных и бумажных салфеток. На замену спешат щетки и тканевые платки.

По словам Дамира Каримова, обойтись можно и без бытовой химии.

– Средство для мытья посуды можно заменить горчичным порошком или содой, а освежитель воздуха – ароматическими палочками, аромалампой. Обычный стиральный порошок легко заменит экологичный вариант, сделанный собственными руками из хозяйственного мыла, соды, соли и других составляющих. Также альтернативу можно создать и для зубной пасты на основе кокосового масла, глины и эфирных масел, – добавил он.

Нельзя забывать и о ремонте использованных вещей. По мнению гостя из Караганды, если мы не выбрасываем тот или иной предмет, а чиним его – экономим собственные средства, развиваем моторику и творческое мышление, а главное – не создаем мусор.

Эффективным решением является сокращение потребления.

– Это значит отказаться от излишеств. Так мы экономим и природные ресурсы, и деньги. При этом вовсе необязательно себе в чем-то отказывать. Можно сократить потребление без ущерба качеству жизни, – отметил Дамир Каримов. – В этом поможет игра минималиста – каждый день в течение месяца отказываться от одной вещи, постепенно увеличивая количество.

Также коуч рассказал о еще нескольких интересных и действенных лайфхаках. Брать и сдавать вещи напрокат, приобретать их совместно с кем-то. Во время планирования путешествий можно воспользоваться каучсерфингом – одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Члены этой сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий. Набирает популярность и фудшеринг – движение по перераспределению пригодных к употреблению продуктов. Насытившись самому, можно поделиться едой с нуждающимися.

Нельзя забывать, что вещи, которые больше не нужны, но еще не утратили своих потребительских свойств, могут быть использованы другими людьми. Их следует отдать кому-то во время благотворительных акций или же продать с помощью специальных сервисов. Также есть возможность организовать дармарку (бесплатная ярмарка) или буккроссинг (обмен книгами после прочтения).

По словам экотренера, крайней мерой сокращения отходов является переработка мусора. Стоит помнить, что не все виды отходов поддаются переработке, большинство материалов нельзя перерабатывать бесконечно, во время этого процесса расходуются вода и энергия, производятся выбросы в окружающую среду.

– На естественную переработку одной сигареты требуется два года, на жвачку – пять лет, на алюминиевую банку – 100, а на пластиковый пакет – 450, – подчеркнул Дамир.

Он призывает казахстанцев собирать мусор раздельно (пластик, макулатура, стекло, металл), сдавать вторичное сырье на переработку, отделять опасные отходы, такие как батарейки, аккумуляторы, ртутные энергосберегающие лампы, электронику, проводить субботники.

ЗЕЛЁНЫЕ РАДОСТИ

Помимо организации субботников, буккроссингов и дармарок, можно устроить экоквест, посадку деревьев, киномарафоны, эколектории, экологические конкурсы в социальной сети, эконетворкинги, образовательные экскурсии или походы.

В проведении киномарафона акцент делается, конечно же, на фильмы о природе и здоровье, после проходит обязательное обсуждение увиденного. Во время эколектория тренеры рассказывают об экологических проблемах и их решении. Эконетворкинг – это процесс знакомства и установления деловых и дружеских связей между людьми, заинтересованными темой экологии.

– Проблемы решаются не когда люди знают, что делать, а когда действуют. Поэтому в организации экологического конкурса важно акцентировать внимание на том, чтобы его участники сделали что-то экологичное, начали осуществлять раздельный сбор мусора, сдали вторсырье на переработку, посадили дерево, а потом рассказали об этом другим, – отметил экотренер.

СОВРЕМЕННО И ПОЛЕЗНО

Существует множество полезных приложений для смартфона. Некоторыми из них поделился Дамир Каримов. К примеру Ecolabel guide – гид по экомаркировке. Используя его, можно определить значение экомаркировок на товаре и оценить степень его безопасности. Существует приложение для фиксации несанкционированных свалок – Zhasyl qalqan. С помощью Ecocity можно найти адреса и телефоны пунктов приема вторичного сырья по всему Казахстану. Приложение Mobile recycling system окажет помощь при раздельном сборе отходов и сдаче их на переработку, а используя AirKZ, можно следить за качеством воздуха по всей стране в режиме онлайн.

Ания Есмухамет