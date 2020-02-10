Экопроекты будущего

Молодые изобретатели представили свои оригинальные идеи применения зеленых технологий.

Инновационный конкурс проектов по применению так называемых зеленых технологий Startup Weekend организовала в Семее администрация школы-комплекса

№ 3 совместно с городским отделом образования.

В нем приняли участие 17 команд. Стартап-идеями поделились студенты Университета Шакарима, учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Семея, старшеклассники городских общеобразовательных школ.

Представленные на конкурсе проекты содержали идеи по решению важных экологических проблем. Например, использования системы отопления для частного сектора, переработки ТБО, очищения и вторичного использования сточных вод, снижения энергопотребления в жилых и производственных помещениях, уменьшения выхлопных газов от транспорта и другие.

Участники показали свои разработки в решении технологических задач в секциях: экодом, экошкола, экоздание, экогород. Проекты оценивали специалисты в области химии, биологии, физики, математики.

– Молодежь продемонстрировала высокий уровень подготовки, мы приятно удивлены качеством выполненных работ, – сказал руководитель Центра франшизы и технологий Университета Шакарима Нуржан Нургалиев. – Подрастает достойная смена. Подобные мероприятия – хороший тренинг для будущих профессионалов.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала команда Назарбаев интеллектуальной школы с проектом «Биогазовая установка». Первые места присуждены команде КГУ «СОШК № 3» в секции «Экодом», командам НИШ ФМН в секциях «Экошкола», «Эко город». Вторые и третьи места заняли команды из КГУ «СОШЛ № 22», гимназии №37, КГУ «СОШК № 32», команда студентов Университета Шакарима.

– Представлено много интересных проектов. Победили самые динамичные, современные, имеющие перспективу и отражающие смысл зеленых технологий в целом, – подчеркнула представитель

Электротехнического колледжа Семея Айгерим Саньязова. – И если какая-то из работ будет реализована, это станет большим шагом в развитии этого направления.

Флора Левина

Семей