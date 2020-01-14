Экология без коррупции

В регионе начал работать антикоррупционный проектный офис, который будет заниматься вопросами экологии.

При проектном офисе «Экология, геология и недропользование – адалдық алаңы» будет действовать экспертный совет, в состав которого вошли представители государственных структур, правоохранительных органов, НПО, ученые, бизнесмены и депутаты. Он станет частью областного проекта «Шығыс – адалдық алаңы».

Новым проектным офисом, в частности, будет осуществляться контроль над деятельностью органов власти и других заинтересованных структур в сфере экологии и природопользования. А именно: использование, уход, освоение и восстановление земельных ресурсов, недр, водных объектов, лесов, особо охраняемых природных территорий, охрана окружающей среды, предоставление государственных услуг и иные мероприятия, направленные на исключение коррупционных рисков в данной отрасли.

В ходе первого заседания экспертного совета объявлены основные стратегические направления проектного офиса. Как было отмечено, в основе большинства нарушений природоохранного законодательства и прав граждан на благоприятную окружающую среду лежат коррупционные проявления, которые имеют негативные последствия.

По словам руководителя Департамента экологии по ВКО Данияра Алиева, координаторы проекта, помимо прочего, будут заниматься мониторингом СМИ и социальных сетей.

– Основной акцент мы будем делать на публикациях, постах и комментариях критического характера, которые затрагивают проблемные вопросы, – отметил он. – Намерены реагировать на все обращения, чтобы выработать по ним концептуальные предложения. Будем пытаться наладить контакт с авторами.

Как пояснил Данияр Алиев, обращения по вопросам экологии, геологии, недропользования, которые поступят в областной офис, будут переадресованы к ним. И уже узкие специалисты будут их рассматривать и обрабатывать.

В ходе встречи был презентован новый республиканский проект под названием EkoJer, который предусматривает укрепление взаимодействия бизнеса и гражданского общества и охрану окружающей среды. Также заслушан отчет об итогах деятельности проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы». По информации руководителя проектного офиса Елены Березинской-Абиловой, со дня открытия проекта к ним поступило 12547 обращений, 8281 из них уже нашло положительное решение.

Ерик Абитов