Экологичный бизнес для красоты

Цех по производству натуральной косметики мечтает открыть жительница Алтая. Оксана Терентьева уверена, что ее продукция будет пользоваться спросом, благодаря чему удастся создать в моногороде дополнительные рабочие места. Но пока реализация перспективной идеи под вопросом. Проблемой стал поиск подходящего с точки зрения санитарных норм помещения. Два года назад «Рудный Алтай» рассказывал о том, что мастер из Алтая окончила дистанционные московские курсы по изготовлению косметики в домашних условиях и получила сертификат. Оксана Терентьева разработала рецепты более чем 20 косметических средств. В составе ее натуральных кремов, лосьонов и масок нет производных нефти, парабеновых консервантов, искусственных красителей и отдушек, чем грешат их фабричные аналоги. Кроме того, для каждой своей клиентки мастер делала индивидуальные рецепты, с учетом типа кожи и других личных особенностей.

Ксения Мецлер

Район Алтай