Экологичный бизнес для красоты

Цех по производству натуральной косметики мечтает открыть жительница Алтая. Оксана Терентьева уверена, что ее продукция будет пользоваться спросом, благодаря чему удастся создать в моногороде дополнительные рабочие места. Но пока реализация перспективной идеи под вопросом. Проблемой стал поиск подходящего с точки зрения санитарных норм помещения. Два года назад «Рудный Алтай» рассказывал о том, что мастер из Алтая окончила дистанционные московские курсы по изготовлению косметики в домашних условиях и получила сертификат. Оксана Терентьева разработала рецепты более чем 20 косметических средств. В составе ее натуральных кремов, лосьонов и масок нет производных нефти, парабеновых консервантов, искусственных красителей и отдушек, чем грешат их фабричные аналоги. Кроме того, для каждой своей клиентки мастер делала индивидуальные рецепты, с учетом типа кожи и других личных особенностей.
Не удивительно, что косметика ручной работы пользовалась у жительниц Алтая большим спросом. Более того, заказы поступали и из других городов Казахстана. Заказчицы Оксаны расстроились, узнав, что она решила переехать в Новосибирск, где жили ее родители. – В Новосибирске продолжила заниматься своим любимым делом, – вспоминает Оксана. – Я не только делала косметику, но и предлагала девочкам компоненты для нее и делилась с ними своими рецептами. Несколько моих учениц уже открыли свои интернет-магазины и успешно работают, что меня очень радует. Но мы с сыном не смогли жить в многолюдном Новосибирске, нас все время тянуло в спокойный и тихий Алтай. В итоге мастер вернулась в родной город, порадовав своих заказчиц из Восточного Казахстана. Взвесив все за и против, девушка решила, что ей пора выходить на новый уровень работы и сделать хобби бизнесом. – На сегодня у меня для этого есть вся необходимая база, – поясняет Оксана. – Это знания, опыт, проверенные авторские рецепты, по которым были готовы работать на одном из косметических производств России, и сырье для запуска цеха. Уверена и в том, что продукция будет востребованной. Уже есть предварительная договоренность с несколькими магазинами Усть-Каменогорска о продаже косметики. Чтобы запустить официальное производство, нужно сертифицировать продукцию. Это затратно и хлопотно, но, как говорит сама мастер, вполне реально. Она узнала, какие необходимо подготовить документы.
– На данном этапе я затормозилась на стадии поиска помещения, которое бы соответствовало всем санитарным нормам и правилам, – делится начинающий предприниматель. – Это должно быть отдельно стоящее здание, в котором будут помещения для цеха и склада. Самостоятельно решить вопрос у жительницы моногорода не получается. Пару раз, подобрав подходящее помещение, она получала отказ в аренде. Собственники не хотели связываться с производственником. Но, как заверяет Оксана, ее цех не будет доставлять никакого беспокойства и дискомфорта жителям моногорода. Производство, по ее словам, экологически чистое и бесшумное. Несомненным плюсом же станет создание как минимум пяти новых рабочих мест. В Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Касым-Жомарт Токаев в очередной раз отметил важность развития эффективного массового предпринимательства, которое является основой жизни городов и сел, позволяет избавиться от иждивенческих настроений. Президент подчеркнул, что малый бизнес «играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны», обеспечивает занятость жителей, снижает безработицу, пополняет местный бюджет. Задача местных исполнительных органов и институтов, отвечающих за развитие предпринимательства, – помогать начинающим бизнесменам в решении возникающих проблем. И речь не только о финансовых вопросах. Часто даже дефицит информации может стать серьезным барьером. В местном филиале Палаты предпринимателей и в районном профильном отделе считают идею Оксаны Терентьевой перспективной и готовы оказать всестороннюю помощь в ее реализации. «Рудный Алтай» продолжит следить за развитием событий.
Ксения Мецлер
Район Алтай