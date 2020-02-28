Экологический проект УМЗ

АО «УМЗ» приступает к разработке проекта по захоронению твердых радиоактивных отходов (ТРО) на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Проект будет осуществляться в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и АО «Ульбинский металлургический завод». В состав Национальной атомной компании «Казатомпром» УМЗ входит с 1997 года.

При подписании меморандума председатель правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов (на фото) подчеркнул: «Производственная безопасность и охрана окружающей среды остается приоритетом № 1 для «Казатомпрома». Компания продолжит реализацию мероприятий, направленных на совершенствование культуры производственной безопасности, открытый и честный диалог со всеми заинтересованными сторонами. В 2019 году на предприятиях «Казатомпрома» промышленных аварий не допущено».

Цель проекта по захоронению ТРО на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона – снизить техногенное воздействие на окружающую среду. Строительство планируется закончить в 2028 году. Проект рассчитан на 75 лет эксплуатации. После 2028 года АО «УМЗ» прекратит размещать ТРО на имеющемся участке хвостового хозяйства.

Для захоронения ТРО на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне будет преду-

смотрен комплекс сооружений. Каждое из сооружений – это подземные монолитные железобетонные бункеры, днища которых располагаются на глубине 10 метров от поверхности. Внутренний объем бункеров разделен герметичными перегородками на ячейки. У каждой ячейки бункера предусмотрен загрузочный люк с герметичной железобетонной крышкой для исключения попадания влаги внутрь ячейки. Поверхность вокруг бункеров будет иметь асфальтобетонное покрытие. В сооружениях предусматривается гидроизоляция от попадания грунтовых и поверхностных вод. Во время загрузки ТРО в ячейки бункера предусматривается дозиметрический контроль на протяжении всего процесса. После заполнения сооружение подлежит герметизации, засыпке местным грунтом толщиной не менее 0,6 метра и покрытием слоем асфальтобетона.

Доставка накопленных партий для захоронения будет осуществляться специальным автотранспортом в герметичных контейнерах. Наличие первичной упаковки исключит попадание загрязняющих веществ в атмосферу и на прилегающую территорию во время проведения операции по выгрузке ТРО из контейнеров.

Проект предусматривает соблюдение всех норм законодательства и призван обеспечить экологическую безопасность региона.

На фото: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и председатель правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов.

Пресс-служба АО «УМЗ»