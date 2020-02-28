Штрихи к портрету

Первые экспонаты, хранящиеся в Государственном историческом, культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая Жидебай-Борили, появились еще при жизни Абая.

Они отданы им самим в первый краеведческий музей Семея, созданный по инициативе ссыльных российских интеллигентов – друзей поэта. Одними из ценных экспонатов являются две прижизненные фотографии Абая, переданные Мухтаром Ауэзовым в музей в 1941 году.

В основной книге фонда сделана запись: «Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом (подлинник). Снято в 1896 году в Семипалатинске фотографом Н. Г. Кузнецовым. В дар Музею Абая от Мухтара Омархановича Ауэзова».