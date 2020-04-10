Штрихи к портрету

Экспонаты Государственного исторического, культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили».

Шкатулка второй жены Абая Айгерим. Когда Батет Азимханкызы пришла в аул Иргизбай в качестве невестки, в соответствии со старыми традициями, родственники мужа поочередно приглашали её к себе в гости. Тогда Айгерим и подарила эту шкатулку молодой невестке Батет, пришедшей в ее дом отведать угощения. Экспонат хранится в фонде музея с 2017 года.

Ер-тоқым – седло. Седло Айгерим (в полном комплекте). В 1928 году изъято при конфискации в доме Турагула Абайулы. Стремена, подпруга, подхвостник, нагрудник седла инкрустированы серебром и украшены национальным орнаментом.

Материал: дерево, металл (серебро), кожа, сыромятина.

Техника: резьба по дереву, инкрустирование серебром.

Размер: (седло) длина – 48 см, ширина – 36 см, (потник) длина – 85 см, ширина – 53 см.