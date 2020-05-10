«Штиль» на Маркаколе

С 1 мая на заповедном озере Маркаколь введен запретный режим в связи с началом нереста ускуча и хариуса.

Полный запрет ловли рыбы продлится два месяца, в течение мая – июня.

В период нереста озерная рыба поднимается вверх по притокам Маркаколя

на нерестилища. В этих местах она может стать легкой добычей браконьеров. Поэтому уже в первых числах мая по периметру озера расставлены первые 12 постов наблюдения.

В нерестовый период для защиты рыбы привлекаются сотрудники полиции, прокуратуры, природоохранных организаций области. По информации специалистов

заповедника, активный сезон нереста начнется примерно с 15 мая.

В этом году руководство заповедника планирует провести комплекс мер в нерестовый период на более высоком качественном уровне. В числе новых методов

выявления браконьеров – использование современной техники: фотоловушек, дронов, новых моторных лодок. Кроме этого, весь ход нерестового периода будет открытым, для его освещения будут привлекаться СМИ.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

Фото иллюстрационное