Шпаргалки на стол!

Свыше ста нарушений выявлено в ходе январского ЕНТ.

По сообщению областной Антикоррупционной службы, с 17 по 19 января 2020 года в Восточном Казахстане проходило единое национальное тестирование для учащихся 11-х классов, желающих поступить в вуз на платной основе.

Для обеспечения максимальной открытости, честности и транспарентности экзаменационного процесса в качестве наблюдателей были привлечены сотрудники Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО и члены специальных мониторинговых групп. Также была организована онлайн-трансляция из всех аудиторий.

Тестирование проходило на базе двух университетов – ВКГУ им. С. Аманжолова в Усть-Каменогорске и Государственного университета им. Шакарима в Семее, а также в восьми школах районов области. За три дня проведения ЕНТ при проверке у входа у 65 участников экзамена выявлены запрещенные предметы (сотовые телефоны, смарт-часы, корректоры, шпаргалки). По каждому случаю составлен акт. 42 претендента удалены из аудитории за использование запрещенных предметов во время экзамена, и, соответственно, их результаты аннулированы.

По информации представителей МОН и Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, несмотря на призыв к соблюдению установленных правил, некоторые учащиеся прибегли к недобросовестным методам сдачи экзамена.

Поэтому преподавателям и родителям рекомендовано на постоянной основе проводить профилактическую работу с подрастающим поколением по формированию антикоррупционной культуры, пропаганде принципов добропорядочности и честности.

Ерик Абитов