Шесть правдивых комиксов

Школьники из Усть-Каменогорска издали собственный комикс о социально значимых проблемах.

В сентябре прошлого года в Американском уголке областной библиотеки им. А. С. Пушкина свою работу начал новый кружок Art and comic making («Рисунок и создание комиксов»). Количество мест для участников было ограничено, но Виктору Караваеву, Темирлану Куанышеву, Самире Дандыбаевой, Полине Солониной, Медине Амиргазиной и Малике Буйткеновой удалось пробиться в ряды счастливчиков.

Их обучали использованию программы Adobe Photoshop, основам рисования на графическом планшете, в том числе созданию запоминающихся персонажей, оформлению текста и многому другому. На время обучения ребят обеспечили современным оборудованием, предназначенным для рисования, от таких известных производителей, как Wacom, Huion и XP-Pen.

– Занятия могли длиться по нескольку часов подряд, ведь учащимся нужно было усвоить много информации. К примеру, для проработки образа персонажа им понадобилось улучшить свои знания по анатомии, – отметила руководитель кружка Мария Харламова.

Лекции проводились на английском и русском языках. Таким образом, ребята не только занимались изобразительным искусством, но и изучали иностранный язык. Не менее важно, что занятия для них были совершенно бесплатными.

Итогом работы участников кружка стало создание комикса. Ведь всю предоставленную информацию нужно было не просто принять к сведению, а применить на практике. Детище учеников представляет собой сборник под названием We hear. We see. We draw (Мы слышим. Мы видим. Мы рисуем), состоящий из шести историй, оформленных в виде комиксов. Несложно догадаться, что название несет в себе глубокий смысл, а в его основе лежит композиция из трех фигур обезьян, закрывающих лапами глаза, уши и рот.

– Эти обезьяны символизируют идею – если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него. Но мы так не считаем. Попытки не замечать, не слышать и не говорить о социальных проблемах ведут к их дальнейшему разрастанию и внутреннему разложению общества. Мы не должны закрывать глаза на это, важно слушать и слышать и, самое главное, говорить о том, что происходит вокруг нас, в нашем случае – рисовать, – объяснила Мария.

Все комиксы в этом сборнике без исключения повествуют о социально важных проблемах, на которые многие порой не обращают внимания. Тем самым авторы хотят привлечь всеобщее внимание к высоким нравственным ценностям.

Розовые очки

«Розовые очки» – так называется творение Марии Харламовой. Молодого художника очень волнует вопрос социального расслоения общества. Она считает, что богатые и малообеспеченные находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей.

– Чем больше у человека власти и денег, тем отчаяннее он пытается защитить накопленное, выстраивая между собой и другими стены. Он обосабливается от внешнего мира, надевая розовые очки, делает вид, будто проблемы внешнего мира его не касаются. Так не должно быть. Деление людей на классы недопустимо. Мы за социальное равенство! – сказала Мария.

В комиксе наглядно отображен разрыв между обеспеченными и неимущими, а его главный герой носит розовые очки.

Оян, коян!

«Проснись, заяц!» – так назвала свой комикс Самира Дандыбаева. С его помощью школьница затрагивает проблему безответственного отношения к природе.

– Одним из негативных факторов, влияющих на экологическую ситуацию, являются пожары. Они наносят значительный ущерб окружающей среде, загрязняя воздух продуктами сгорания. Эта проблема очень актуальна сейчас, – говорит Самира.

Автор делает акцент на случае намеренного поджога леса с целью его последующей вырубки. Главный персонаж комикса мистер Румб – директор крупной компании, который готовится подписать контракт на продажу древесины, для чего принимает решение уничтожить лес. Но во время подписания у героя случается сердечный приступ. Приходит в себя он уже в теле зайца. И ему приходится испытать в новом облике немало трудностей. Стоит отметить, придуманная школьницей фантастическая история правдоподобно описывает реальность.

Стигма

По словам создателей следующего комикса – Малики Буйткеновой и Медины Амиргазиной немаловажна в нынешнее время проблема маргинализации. Чтобы показать это, они создали в своей графической истории мир киборгов.

– В нашем комиксе показано, как эпоха искусственного интеллекта создала новый слой общества – киборгов, – поясняют девушки. – Однажды они узнают, что на самом деле люди относятся к ним не очень доброжелательно. Главный герой Арчи не собирается мириться с этим и сам пытается сблизиться с окружающими. На своем пути он встречает человека, который желает ему помочь. Теперь основная задача этих персонажей – найти настоящего врага.

Юные комиксмейкеры считают, что взаимопомощь и живое общение помогли бы избежать людям таких явлений, как стигматизация (навешивание социальных ярлыков).

Глаза ангела

«Смысл моего комикса достаточно прост, хотя с первого взгляда можно подумать, что это просто набор картинок», – пишет в описании к своей работе Виктор Караваев. Композиция, которую составляют эти картинки, рассказывает нам о проблемах современных подростков. По мнению автора, среди них – нежелание родителей принимать личное мнение своих детей, отсутствие компетентности у некоторых педагогов, враждебно настроенные окружающие и те, кто наживается на всем этом.

Главный герой комикса «Глаза ангела» – школьник, подверженный всестороннему прессингу, который в итоге находит не лучший выход из ситуации.

Свободное сиденье

Участник кружка Темирлан Куанышев решил показать в своем комиксе то, с чем каждый сталкивается ежедневно.

– Мой комикс о дедушке, которому никто не уступает место. Он зашел в поезд, но никто не поспешил встать, кроме молодой девушки. Она простояла всю дорогу. Потом пассажиры заметили, что у нее была сломана нога, – поделился Темирлан. – Сейчас многие не относятся к старшим уважительно, не уступают им места в транспорте, увидев их, отводят взгляд и делают вид, что никого не замечают и не слышат.

Парень убежден в том, что люди, не уважающие старших, не уважают и самих себя.

Безумная растрата

Загрязнение окружающей среды и бесполезная трата природных ресурсов – вот основные темы, затронутые Полиной Солониной в ее комиксе.

– Человечество стремительно развивается, вместе с тем из-за безрассудного потребления природных ресурсов срок жизни нашей планеты сокращается с каждым днем. Зачастую сам человек становится причиной различных экологических проблем, – считает Полина. – Люди не должны разрушать место, где они живут.

Действие в истории начинающего художника происходит в альтернативной реальности, где богиня обеспечивает людей всем необходимым. Однажды из-за наложенного проклятья она засыпает крепким сном, а когда просыпается, обнаруживает, что человечество научилось справляться без нее. В итоге люди не признали в ней свою былую помощницу, ополчились против и забрали ее силу. Параллель с сегодняшним днем заключается в том, что человек отбирает силу у природы, забыв обо всем, данном ему ранее.

Фантазия и глубокомыслие создателей сборника We hear. We see. We draw не знает границ. Но это еще не все. Ребята планируют развивать свои художественные способности и выпустить серию комиксов.

Ания Есмухамет