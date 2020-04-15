Швейный цех против вируса

Свой вклад в борьбу с коронавирусом вносят сельские предприниматели.

В швейном цехе ИП «Долданова» освоен пошив медицинских масок. По словам владелицы ИП Нурымхан Долдановой, сначала они шили защитные средства для своих работников.

Однако потом стали приходить односельчане, чтобы купить их для себя. Спрос оказался настолько велик, что послужил поводом для производства защитных масок уже для местного населения.

– Я не преследую никаких коммерческих целей, – говорит Нурымхан Долданова. – Просто хочу помочь своим землякам.

При определении стоимости масок предпринимательница берет во внимание социальное положение человека. Поэтому покупатели, имеющие стабильную работу, приобретают маску за 150 тенге, неработающие жители – за 50 Малоимущим гражданам защитные средства отпускаются бесплатно. Такая вот социальная справедливость.

Мастер Ольга Антошкина рассказала, что со швейной машинкой она знакома еще с детства – начинала с нарядов для кукол. Поэтому освоить пошив масок было несложно. В качестве материала выбрана ткань, которая позволяет использовать маску неоднократно. Нужно только вовремя стирать ее, а затем гладить.

Кстати, Нурымхан Долданова и сама с удовольствием подключается к пошиву масок, благо, в ее швейном цехе достаточно швейных машинок. Протягивать руку помощи землякам в трудную минуту – давняя традиция предпринимательницы.