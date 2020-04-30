Шаг за шагом

С 1 мая в Восточном Казахстане начнет осуществляться постепенное послабление действующего режима чрезвычайного положения.

Долгожданную новость об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области

Даниал Ахметов. По его словам, это стало возможным благодаря высокому уровню дисциплины граждан, которые сознательно подошли к соблюдению ограничительных мер.

– На сегодняшний день в области 17 человек заболели коронавирусом. По сравнению с ситуацией в других регионах цифра в достаточной степени оптимистичная, – отметил Даниал Ахметов. – В Восточном Казахстане проведено более 10 тысяч экспресс-тестов. Их результат дает повод для размышлений, в том числе и о смягчении ограничительного режима.

Первые шаги на пути послабления ограничений уже делаются. Глава региона обратился к Премьер-Министру РК Аскару Мамину с просьбой о разрешении открытия внутренних рейсов между Нур-Султаном, Алматы и городами Восточного Казахстана. Предположительно, с 4 мая возобновится авиационное сообщение по направлениям Усть-Каменогорск – Нур-Султан и Усть-Каменогорск – Алматы. Будет осуществляться по два рейса ежедневно, а также Семей – Нур-Султан и Семей – Алматы – по одному рейсу в день.

Как написал на своих официальных страницах в социальных сетях аким ВКО, он убежден, что первый предпринятый шаг выхода из установленного режима поз-воляет с уверенностью планировать дальнейшее экономическое развитие региона.

– В ближайшее время решим вопросы, связанные с открытием некоторых непродовольственных магазинов. Также рассматриваем возможность улучшения условий передвижения граждан к дачным участкам, – пояснил Даниал Ахметов.

Кроме того, с 1 мая жителям областного центра разрешается свободно использовать для занятий спортивные сооружения, установленные во дворах и на улицах. Малыши также смогут вернуться на детские игровые площадки. Однако важно помнить о необходимости сохранения социальной дистанции и обязательных мерах личной гигиены.

В первый день мая в Усть-Каменогорске откроются все парки. В рамках рабочей поездки по областному центру глава региона ознакомился с их состоянием. Так, готовность парка имени Жамбыла Жабаева заслуживает высокой оценки. Сейчас волонтеры занимаются в нём посадкой деревьев: елей, сосен и берез. К слову, в день посещения одну из елей посадил аким области.

В расположенном неподалеку парке имени Касыма Кайсенова (бывший «Жас-тар») глава региона предложил установить памятник русскому классику Александру Пушкину. Учитывая, что два этих парка связывает улица Бейбитшилик, это станет свое-образным символом единства культур в лице известнейших поэтов.

Даниал Ахметов также посетил парк «Самал», который открылся в прошлом году. Напомним, недавно в некоторых СМИ появилась информация о том, что он затоплен и буквально превратился в болото. Пройдя по его территории, журналисты не обнаружили затопленные участки, однако глава региона отметил, что здесь следует провести уборку. В будущем в этом полюбившемся горожанам месте отдыха появится зоопарк, увеличится количество фудкортов. Аким области поручил провести все работы максимально качественно.

Даниал Ахметов отметил, что послабление чрезвычайного режима будет производиться постепенно.

– Мы уже сейчас готовимся к следующему этапу, в случае возможного возникновения осенью второй волны пандемии. Это будет другой уровень подготовки, – подчеркнул глава региона. – В скором времени проведем свыше 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Это позволит в ближайшем будущем создать некую научную базу для внедрения более эффективных методов лечения коронавируса.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет