Чужих детей не бывает

Активизировать работу по искоренению социального сиротства намерены в Восточно-Казахстанской области.

В детском доме «Умит» прошло заседание Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области, участие в котором приняли заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Жанна Аскарова, члены совета, а также общественные деятели.

О задачах консультативно-совещательного органа на предстоящий год рассказала председатель Совета матерей АНК ВКО, директор детского дома «Умит» Мария Бейсека-

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Она подчеркнула, что семья играет ключевую роль в социализации личности, формировании характера ребенка, модели поведения в социуме. Поэтому необходимо активизировать работу по охране материнства и детства, искоренению социального сиротства, оказанию помощи семьям, входящим в группу риска, семьям, усыновившим или взявшим детей под опеку, а также продолжить разъяснительную работу по укреплению ячейки общества.

– Впереди у нас множество планов, – поделилась Мария Бейсеканова. – Это проведение совместных родительских собраний как в школах областного центра, так и в районах, более активное привлечение отцов к воспитанию, усиление их роли и родительской ответственности, изучение культурного наследия наших предков, пропаганда древних традиций и современных обычаев народа, возрождение незаслуженно забытых национальных игр и многое другое.

Она отметила, в состав Совета матерей входят представители разных национальностей, что положительно сказывается на внутриполитической стабильности нашего государства.

Директор городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» Сания Аубакирова подчеркнула, что необходимо большое внимание уделять профилактическим мероприятиям, чтобы как можно меньше детей оказывались в детских домах.

– Если помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации: предоставить временное жилье или оказать помощь в оформлении госпособий, то ситуация нормализуется и ребенок останется с родителями, – сказала Сания Аубакирова. – Если решить вопрос невозможно, специализированные органы прибегают к формам устройства детей. Это усыновление, патронат, опека и попечительство.

Также существует такая форма, как гостевая семья. Дети могут проводить выходные и праздничные дни в семьях, изъявивших желание принять их. То есть у них появляется возможность узнать семейный уклад изнутри, ведь они наравне с другими членами принимают участие в бытовых делах.

– Самое главное – где бы ребенок ни находился, он должен ощущать свою значимость, что он нужен родителям, приемной семье или детскому дому, – подчеркнула Сания Аубакирова.

Совет матерей активно сотрудничает с государственными и неправительственными организациями. Так, в рамках совместной работы с Центром развития и адаптации «Феникс» реализован проект «Интеграция уязвимых групп населения», который нацелен на предоставление человеку возможностей для получения профессии и интегрирования в общество.

– Необходимо было по области выявить десять человек, которые действительно нуждались в помощи, – отметила директор Центра развития и адаптации «Феникс» Назигуль Ахметкалиева. – Критериями отбора послужили отсутствие образования, работы, состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей, кредиты и т. д.

Претендентам предоставляли право выбора профессии, бесплатное обучение и стажировку. После получения дипломов они могли трудоустроиться на официальное место работы или открыть собственное дело. Благодаря проекту в регионе появились такие специалисты, как мастера бьюти-индустрии, маркетолог, дизайнер мебели.

– Проект направлен на устранение иждивенческих настроений многодетных и малообеспеченных семей, – добавила Назигуль Ахметкалиева. – Поскольку государство оказывает поддержку, то граждане тоже должны работать на благо своей страны.

Судья Усть-Каменогорского городского суда Лейла Зинашева, занимающаяся бракоразводными процессами, предложила на регулярной основе проводить встречи семей с представителями этнокультурных объединений для привития семейных ценностей и сокращения количества разводов, а также запустить в общественных местах социальные короткометражные ролики как наглядный пример.

В завершение заседания было принято решение включить представителей судебной системы в состав Совета матерей, а также собравшиеся обозначили ориентиры для дальнейшей работы: проведение выездных семинаров по вопросу укрепления семьи, информационно-разъяснительной работы среди несовершеннолетних по профилактике ранней беременности и подростковой преступности, оказание содействия в постинтернатном сопровождении и адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другое.

Татьяна Кравченко