Чуда не произошло

«Торпедо» упустило преимущество в две шайбы и проиграло в овертайме «Звезде», вместе с тем и шанс бороться за Кубок Петрова.

К пятому матчу команды подошли при счёте в серии 3:1 в пользу «Звезды», а значит, у «Торпедо» не было права на ошибку.

Первый период получился боевым. Обе команды имели неплохие моменты. Единственный гол был забит в концовке отрезка: торпедовцы провели быструю контратаку, и Сергей Шестаков попал точно в дальний нижний угол – 0:1.

На экваторе матча «Звезда» смотрелась активнее, четыре минуты играла в большинстве и могла сравнять счёт, но вратарь «Торпедо» Максим Сидоров был непробиваемым.

Заключительная двадцатиминутка подарила болельщикам захватывающий сюжет. Торпедовцы удвоили счёт благодаря броску Александра Тарасова и, казалось бы, контролировали ход игры, но кульминация произошла за шесть минут до окончания матча. Армейцы вышли из зоны, Даниил Лобанов выбросил шайбу в зону «Устинки», та совершенно нелепо и неожиданно для голкипера «Торпедо» залетела в ворота. Окрылённые успехом соперники не упустили возможность сравнять счет, отличился Евгений Каницкий, переведя игру в овертайм.

В третий раз за серию команды выясняли отношения в дополнительное время, и решающее слово осталось за «Звездой». На четвертой минуте овертайма голевой бросок в нижний угол нанёс Максим Рыжков. «Звезда» будет ждать очередного соперника в 1/4 финала плей-офф, а для «Торпедо» сезон окончен.

– В первом и четвёртом матчах мы не смогли бороться до конца, хотя по движению не сильно уступали, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Особенно четвёртая игра, когда мы пропустили шайбу, уже эмоций не хватало. Ключевой момент – пропущенная шайба, когда хоккеисты «Звезды» поверили, что могут спасти игру.

Несмотря на вылет «Торпедо», стоит отметить их боевую игру против армейцев. После таких матчей болельщикам не стыдно за родную «Устинку».

Для «Торпедо» сезон 2019/2020 закрыт, но фарм-клуб «Алтай Торпедо» 6–7 марта начинает серию плей-офф в рамках Открытого чемпионата Республики Казахстан. Первый раунд пройдет с атырауским «Бейбарысом».

– Будем играть тем составом, который был у нас в ходе всего сезона, – поделился главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырев. – Они старались, добивались права сыграть в плей-офф и пусть почувствуют праздник под названием «плей-офф».

Напомним, что фарм-клуб отлично завершил регулярный чемпионат победами над «Иртышом» и «Арланом». Будем надеяться, что хотя бы один трофей найдет свое место на родине казахстанского хоккея.

Камила Ботагамитова