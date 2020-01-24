Что принесет нам Крыса?

По Восточному календарю Новый год наступит 25 января. Мы подготовили для вас советы, как его правильно встретить, чтобы события всего 2020 года были наполнены счастьем и достатком.

Если верить восточной философии, подстроив свою жизнь под характер животного-покровителя, можно добиться немалых успехов. Символом 2020 года является Белая Металлическая Крыса. Она вступит в свои права 25 января и, согласно прогнозам астрологов, принесет кардинальные перемены в жизнь каждого.

Крыса – знак семейный, ценит партнерство в жизни и традиционные ценности. Она осторожна, но, несмотря на это, любит риск, а значит, в этом году следует смело шагать навстречу всему новому и с оптимизмом смотреть в будущее. Символ 2020 года умна и активна, а значит, будет покровительствовать тем, кто открыт для мира и готов действовать решительно.

ПОДГОТОВКА

Минимализм и скромность – так можно описать идеальное пространство для встречи Нового года по восточному календарю. Несмотря на то, что Крыса стремится принести в свой дом всего как можно больше, она не терпит хаоса и беспорядка.

Кроме генеральной уборки, стоит тщательно перебрать шкафы и избавиться от ненужного хлама. Чем свободнее пространство, тем легче позитивной энергии его наполнить. На скромно накрытый стол Крыса не обидится, но вот немытая посуда или скопившийся в углах мусор могут разочаровать покровительницу года.

В отличие от предыдущего символа – Свиньи этот грызун не любит излишеств и помпезности в декоре. Спокойные украшения в светлых и теплых тонах, без пестрых гирлянд и мишуры, создадут идеальную атмосферу.

К слову, небольшой декор из фигурок или игрушек в виде крысы принесет в дом удачу и достаток.

Стол следует накрыть белой или серебристой скатертью. Посуда в тон и хотя бы одна серебряная вещь станут идеальным решением.

НАРЯД ГОДА

Цветовую гамму, идеально подходящую для встречи года Крысы, угадать не сложно. Однако если вы являетесь приверженцем одежды темных тонов, приобретите аксессуары в белом или серебряном оттенках. Год Белой Металлической Крысы стоит встречать в простом и удобном наряде. Если вы все-таки решите подобрать его в цвете покровительницы 2020 года, обратите внимание на серый, бежевый и серебристый. А также молочные оттенки.

Есть и нежелательные цвета. К ним относятся бордовый, винный, ярко-розовый, цвет фуксии и другие выраженные оттенки красного. Также стоит избежать любых «кошачьих» принтов и модной «рванины». Крыса любит аккуратность и лаконичность.

С КЕМ И ГДЕ?

Для символа 2020 года наиболее важными являются семья и близкие. Особенно Крыса оценит хорошую музыку и радостный смех, за такую атмосферу праздника в ее честь она будет щедра на подарки в течение всего года.

Если кто-то из родных проводит эту ночь на вахте или в командировке, следует хотя бы созвониться, чтобы подчеркнуть важность присутствия этого человека в вашей жизни.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Хозяюшкам не стоит изобретать велосипед и придумывать невероятные блюда для меню. Лучше, чтобы на столе были простые и всеми любимые лакомства. Отбросьте экзотику и сделайте несколько вкусных салатов, горячее, поставьте на стол побольше закусок, небольших бутербродов и, конечно, сырную тарелку.

В общем, скромный и аккуратный стол станет лучшим решением, нежели замысловато украшенные блюда и наспех выложенная нарезка.

МГНОВЕНЬЕ ВОЛШЕБСТВА

Не важно, по какому календарю, но новогодняя ночь – это то время в году, когда даже серьезные взрослые на минуту возвращаются в детство и верят в настоящее чудо. Одни в шутку загадывают желание, другие выполняют магические ритуалы на любовь, деньги или счастье.

Существует поверье, что поцелуй с любимым человеком ровно в полночь наделит пару энергией любви и нежности на весь год, уберегая от ссор и недопонимания.

Но самым популярным неизменно является следующий способ загадать желание. В последние секунды до полуночи нужно на маленькой бумажке написать самое заветное желание в утвердительной форме, словно это уже произошло. Лист поджигают о горящую свечу, догорающую бумагу кидают в бокал с напитком и выпивают вместе с пеплом, пока часы бьют двенадцать.

До Нового года по восточному календарю остались считанные дни, и только вам решать, как провести эту ночь. Можете последовать этим советам или отметить праздник на свое усмотрение. Главное помнить, что при встрече года Крысы важно отличное настроение, близкие люди рядом и вера в то, что год принесет все только хорошее.

Валентина Мусевич